大众在中国召回逾180万辆问题车 存发动机熄火风险

英媒称，由于燃油泵存在问题，德国大众汽车公司将在中国召回逾180万辆汽车。
据英国广播公司网站9月4日报道，中国国家质检总局说，这次召回影响到大众汽车以及它分别与上汽集团和一汽集团组建的两家合资企业。
由于燃油泵控制单元内的电子器件可能失效，存在导致发动机熄火的风险。
从12月开始，生产商将免费更换燃油泵控制单元。现在还不清楚这是否属于之前宣布的一项全球召回计划。
此次召回涉及一汽大众2007年至2014年生产的迈腾汽车，一汽大众2009年至2014年生产的大众CC汽车，以及上汽大众2011年至2015年生产的帕萨特汽车。
国家质检总局说，部分进口车也受到了影响。
大众汽车明显是在中国当局2016年4月开展一项调查之后意识到这一最新问题的。
上周，该公司向美国监管机构表示，将召回28.1万辆汽车，原因同样是燃油泵存在问题。
对这家世界最大汽车制造商来说，这次召回又是一次令其尴尬的事件。
大众汽车仍未从之前的丑闻中恢复过来，此前该公司承认在其柴油车中安装“作弊”设备以规避排放测试。
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