向企业用户收费 Facebook打算用WhatsApp赚钱了

作为一款每天有超过10亿人使用的即时消息传递应用，Facebook已经准备好从WhatsApp的身上开始赚钱了。
在最近的一篇官方博客中，WhatsApp表示将开始测试全新的功能，让用户更方便的在WhatsApp上与企业进行沟通和交流。公司目前正在开发和测试全新的工具，通过一款免费的WhatsApp Business应用，不仅为小企业提供一种解决方案，同时还将为航空公司、电子商务网站和银行等大客户提供全球范围的服务。
目前WhatsApp已经启动了一个测试功能，可以在商务联系人旁边显示一个绿色的图标，代表这位用户已经通过了商业认证。
“我们的确计划未来对某些业务进行收费。”WhatsApp首席运营官Matt Idema在接受采访时表示。今年3月，路透社曾表示WhatsApp的潜在收费目标，主要是那些希望能够与客户取得联系的企业用户。
WhatsApp诞生于2009年，并且在2014年被Facebook以220亿美元的价格收购。虽然当时WhatsApp几乎没有任何盈利，但是收购价格依然比当时索尼的市值还要高。
目前为止，Facebook的运营重点依然还没有放在WhatsApp上，从今年7月开始，Facebook已经开始在自己的Messenger应用中展示广告，进一步实现聊天应用的商业化探索。
Idema拒绝对WhatsApp未来具体的付费形式和上线时间进行评论，只是表示目前关于商业化的具体细节还在确定过程中。（腾讯科技）
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