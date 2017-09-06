人民币兑美元涨势如虹 但中国资本管制不会松动

美媒称，今年来人民币兑美元涨势如虹，但中国国内专家仍提出利用资本管制措施和利率等手段稳汇率。这显示，中国政府对汇率风险仍然高度警惕，未来货币政策不大可能如部分人士预计的放松，资本管制也不会松动。
据美国《华尔街日报》9月5日报道，中国央行主管的《金融时报》9月5日援引该报专家委员会委员、中国银行首席研究员宗良建议，完善一系列稳汇率的资本管制措施，同时在制定货币政策时加大对稳定汇率因素的考虑。
“特别要以市场手段防控短期资本无序流动，利用利率杠杆等市场化手段来引导市场对人民币汇率的预期，”宗良进一步阐述。
报道称，过去两年来，随着美国进入加息周期以及中国经济增长放缓，人民币兑美元贬值压力骤增，为此，中国政府采取了包括资本管制、逐步收紧流动性并抬高市场利率等方式来遏制资本外流。
市场资金成本正逐步上升。WIND图表显示，上海银行间同业拆息（SHIBOR）隔夜品种利率自2015年6月初触底1.0270%后，过去两年持续攀升，上月30日已达到2.9237%。
报道称，多措并举之下，叠加美联储加息前景生变、特朗普政府团队动荡以及中国经济逐步复苏等因素，今年来人民币兑美元连续上涨，年内涨幅已近6%，市场不少观点认为中国政府有望因此放松资本管制，偏紧的货币政策也可能出现松动，以稳增长。
不过，中国经济复苏基础尚不牢靠，美联储加息趋势应能维持且即将缩表，叠加欧日等国也在酝酿收紧货币政策等，海内外的不确定性因素并未减少。
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