西方市场感受到中国企业冲击

西班牙《经济学家报》网站9月3日发表胡安·安东尼奥·蒙托亚的文章《西方企业感受到来自亚洲企业的刺痛》称，包括欧洲和美国企业在内的西方企业长期以来一直在发展和增长，然而越来越多的中国企业要求分一杯羹，它们达到的市值和所获得的市场认同令西方传统企业眼红。因为中国企业具有全球竞争力，分析人士建议购买其股票。
文章称，“多年前，中国生产能力的增强就令西方纺织和制鞋企业深受影响。”西班牙金融研究学院教师张莹莹（音）指出。她补充说：“它促使西方优秀企业利用中国或其他新兴国家的廉价生产成本，加强自身竞争力，进入全球供给链高附加值区域。”“与此同时，那些不具备战略目光，不能适应国际贸易高速发展的企业则受到了很大影响。”
CMC市场公司分析师何塞·路易斯·埃雷拉指出，“在中国国内没有符合中国生产水平的足够需求的情况下，中国就会将目光转向国外，传统企业将因此受到更大的威胁”，而外国企业投资中国又会受到限制，因此“外国企业在面对竞争时处于劣势”。
正因为这一点，投资者和专家对中国经济的国际效应日益关注。所谓的“中国冲击”就是一个例子。
2015年8月，当中国经济向内需拉动转型从而出现增长放缓现象时，全球股市明显下滑。法国东方汇理资产管理公司指出，因为中国社会的结构转型，专门从事体育、旅游和休闲业务的公司将成为主要受益者，医疗健康产业也会受益。
2016年初，全球大部分股市再现2015年的担忧。西班牙证券研究学院教师米格尔·安赫尔·贝尔纳尔认为，中国是世界第二大经济体，而且很快就要赶上第一大经济体美国，中国尚有发展潜力，因为它拥有一个增长明显的国内市场；与此同时，中国的金融资源储备令人震惊，这意味着与其他新兴国家不同，中国并不依赖外国融资。
文章称，专家认为最近几年中国的货币政策已经发挥了总体支持作用，制造了宽松的贷款环境。所有这些举措都有着不同的目的，其中最主要的是让人民币进入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，或者拥有一个更具竞争力的市场。
最近的一个新闻是，中国的A股被纳入MSCI新兴市场指数，这一举措或可带来更多资本进入，而中国不断增长的影响力将造就新的投资机会。分析人士认为，中国A股纳入MSCI新兴市场指数意味着，为了紧跟市场指数，很多基金将不得不购买中国公司的股票。
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