女主持自曝遛狗未拴绳遭暴打至“毁容” 发文求评理却引网友怒怼

8月31日，四川省成都一电视台女主持邓女士在微博自曝：因带狗出门未栓牵引绳，与一家人发生了冲突，遭暴打至一半脸毁容。“尤其是脸，已经一半毁容了，我还是一个主持人，靠脸吃饭，如果好不了，今后都做不了工作”。
记者从超市门口调取的监控视频看到，当时有一名孩子站在超市门口，一只金毛摇着尾巴跑向孩子。孩子的奶奶见此情况，立即上前将小孩拉到身边护住，并用手对狗进行驱赶。金毛没有停下脚步，继续摇着尾巴追着孩子和奶奶。
这时孩子的爷爷赶来了，一脚踹向金毛。此时，邓女士正好赶到门口，见狗被踹，上前理论，与孩子的爷爷开始争吵，双方随后发生肢体冲突，致使邓女士全身多处留下伤口。
医院出具的诊断报告，鉴定邓女士的伤情为：脑震荡、全身多发皮肤软组织挫伤。
事发第二天，邓女士将事情的经过发布在微博上，瞬间引来网友的争议。在微博上，力挺纠纷当事人双方的声音都有，但认为“养狗人士带狗狗出门，不栓狗链狗绳就是不对”的居多。
绝大部分网友还是认为责任在邓女士，有网友称：狗吓到小孩之后，邓女士并没有道歉，而是去找小孩家长理论凭什么踢狗。
女事主发微博本想控诉对方，让网友评理，没想到网友对女事主的支持力度有限，甚至收到了一些不友好的言论，导致她又发微博怼网友。
直到9月3日下午3点半，女主持人邓女士在微博上发表了一篇道歉文章，她在文中表示，自己也反思了很多，事发当日出门没有拴狗绳是我犯的很严重的一个错误，在这里向对方的孩子及家人道歉，“对不起，吓到孩子了”。
然而，绝大部分网友并不领情，认为她是被网友骂才道歉，而之前怼网友的微博也都删了。
这件事，你怎么看？
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