德国大选举行电视辩论 默克尔技高一筹

外媒称，虽然其移民政策、与土耳其关系及与特朗普打交道的方式受到来自反对党社民党领导人的攻击，但德国总理默克尔在大选前夕的电视辩论中似乎占了上风。
据德国《明镜》周刊网站9月4日报道，比预期的要轻松愉快，只是稍微难一些：在9月3日举行的电视辩论中，社会民主党总理候选人马丁·舒尔茨千方百计地想挑起跟默克尔的冲突，有时甚至把默克尔逼入狼狈的境地。
当时的情况是这样的：舒尔茨说，“如果我是总理的话，我将中断入盟谈判”，他指的是土耳其。这与社民党迄今的立场相左，也和该党的竞选纲领相矛盾。最重要的是这是默克尔所在的联盟党的传统立场。因此舒尔茨通过电视辩论将自己的党联盟党化了。默克尔的手段刚好相反——她在过去几年间反而将自己的党社民党化了。只是这一招对游戏变换者舒尔茨不起作用。虽然舒尔茨让默克尔感到吃惊，但是他并未让默克尔上当，毕竟默克尔没有特别表达相反的立场。这一点是关键的，在土耳其问题上，现在意见也显然一致了。
这时形势开始朝大联合政府方向转变：舒尔茨的攻势有所控制，但是仍存在尖锐的冲突，例如在联盟党和社民党共同承担责任的难民危机方面。不管怎么说，默克尔从来没有忘记提到，她的“时任外长”从始至终都参与其中。如果说舒尔茨凭借着其在电视辩论中的表现多赢了几分的话，那么社民党今年秋天会增加几分进入下一届大联合政府的可能性。不过赢家还是默克尔。
主导议题是难民与整合。毕竟在竞选过程中，上述议题被长期边缘化。默克尔捍卫其过去两年间的难民政策，她把人们过去不关心难民营的状况说成是一个错误。相反舒尔茨却尝试用一种更加批评性的语调，例如将大约100万难民的整合称为“世代任务”。在这方面，舒尔茨针对的肯定是社民党在工人阶级中的核心选民。在最近几次州议会选举中，该党在这方面输给了德国选择党。
激动人心的时刻出现在舒尔茨谈及宗教议题时，他引用了一位哲学家的话：“有一个我们超越是非相会的地方。”这是对非黑即白思维的否定吗？他说本打算以这句至理名言作为他的结语，结果引起了更多的混乱。
在舒尔茨表明立场的地方，默克尔立即跟进。舒尔茨说，他3日去了一座教堂，默克尔赶紧抢白，说她2日参观了一座大教堂。当舒尔茨在柴油丑闻中抨击汽车业的经理们时，默克尔很快也表示：“我很恼火。”
据法新社9月3日报道，在土耳其人权状况退化和德国大选竞选活动展开之时，默克尔3日宣布有意停止土耳其入盟谈判。
在柏林和安卡拉有着多项不合的背景下，德国总理非常明确地提高了针对土耳其的调门。
默克尔以不同寻常的强硬表示：“很明显，土耳其不应成为欧盟的一个成员。”她还希望同欧盟的“同事商讨”，“看一看我们是否可以就这一点达成共同立场，是否可以终结入盟谈判”。
默克尔解释说：“我不认为入盟会达成，我也绝不相信它能马上实现。”她认为唯一的问题在于土耳其或者欧盟谁先第一个“关上大门”。
艰苦的土耳其入盟谈判自2005年展开，但最近数月来已经因土耳其政局演变而处于停滞。不过，停止入盟谈判需要欧盟国家作出一致决定。
另据路透社9月3日报道，虽然其移民政策、与土耳其关系及与特朗普打交道的方式受到来自反对党社民党领导人的攻击，但德国总理默克尔在大选前夕的电视辩论中似乎占了上风。
辩论前进行的民调显示，默克尔领先社民党领导人舒尔茨约14个百分点。因弗拉特斯特研究所为德国电视一台进行的民调显示，55%的受访者认为默克尔的总体表现更好，更令人信服；对舒尔茨持这种看法的受访者只有35%。
离大选投票日还有三周时间，中间偏左的社民党候选人舒尔茨在97分钟的电视辩论中一开始就对默克尔发起攻击。这次电视辩论是舒尔茨和默克尔唯一的电视辩论。默克尔偶尔显得有些不安，但总体表现非常淡定，显得胜券在握。
默克尔在辩论中展示出了执政经验，这似乎在选民中产生了影响。德国电视一台的民调显示，49%的受访者认为默克尔更可信，只有29%的受访者支持舒尔茨。
默克尔2005年成为德国总理，被普遍认为是欧洲最具影响力的政治家。
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