中国人逐步摈弃陋习 国际社会应予以包容

西班牙中国政策观察网站9月20日发表题为《21世纪的社会宣传运动》的文章称，中国利用现代化的大众媒介展开社会宣传运动，以推动民众摈弃陋习，国际社会应当以包容之心耐心等待中国不断朝着更好的方向改变。
文章称，中国有着通过大众媒介对民众进行宣传教育的传统，而今中国早已开始利用现代化的大众媒介展开社会宣传运动。
文章称，过去中国人最令人反感的习惯就是随地吐痰，这让已经改掉这个恶习的西方人和一些亚洲邻居十分不齿。但是最近二三十年来这种现象已经大幅减少。中国曾在非典肆虐期间开展一场根除随地吐痰的群众运动。此后各级政府每隔两三年就会开展一次类似的活动。
文章称，中国人的另一恶习就是不懂得善待动物。如今爱护动物朋友的观念已经逐渐深入很多中国普通民众的心中。比如在篮球明星姚明的带动下，中国发起了一场拒食鱼翅的社会宣传运动，并且已经收到了明显成效。
文章称，虽然家庭观念自古以来就颇受中国人重视，但是新时期有新问题，如今家庭观念也成为社会宣传运动的一个话题。中国人历来都有外出闯荡谋生的传统，如今随着制造业的飞速发展，农民工成为一个不容忽视的群体。数以亿计的农民工大军每年浩浩荡荡进入城市辛勤劳作，只有到春节才能返乡探亲。一曲《常回家看看》唱出了农民工的心声，也成为各级政府的宣传口号。2013年中国甚至立法要求为人子女者要常回家看望和问候父母。
文章称，在公共场合吸烟也让很多中国人背负不文明的骂名。如今中国的社会宣传运动甚至已经深入到幼儿园。就连幼儿园的孩子都能说出“吸烟有害健康”“不要随地乱扔烟头”等口号。由此可见，中国在社会宣传方面已经从娃娃抓起。
文章称，中国的改变不可能一蹴而就，国际社会应当以包容之心耐心等待中国不断朝着更好的方向改变。
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