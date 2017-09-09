新加坡将与印尼加强数字经济和旅游等方面合作

新加坡9月7日电，新加坡总理李显龙和来访的印度尼西亚总统佐科７日在新加坡总统府举行的联合记者招待会上表示，两国将加强在数字经济、旅游等领域的合作。
李显龙表示，他与佐科在当天上午的会谈中讨论了新加坡和印尼两国之间的经济、贸易和投资关系，以及双方可以深化双边合作的各个领域，包括数字经济与支持印尼地方经济增长和发展。
他说，新加坡和印尼之间合作的深度和广度反映了两国持久而成熟的伙伴关系。他希望两国在未来50年能共同成长到新的高度。
此外，李显龙还在之后举行的新加坡-印尼投资论坛上列举了两国共同在促进旅游业发展和数字经济合作两个领域做出的努力。
佐科在联合记者招待会上说，印尼和新加坡在过去50年里克服了很多挑战，未来也将面临新的挑战。他和李显龙当天上午探讨的重点是未来的双边合作，其中包括数字经济。
他说，数字经济的发展势在必行，这是新加坡与印尼未来合作的重点。如果两国将投资潜力、科技与人才、市场潜力等方面的优势结合起来，那么双方在数字经济领域的合作将进一步加强两国的经济发展。
佐科同时表示，双方已经同意加强和协调两国在旅游领域的合作，共同开发旅游目的地，合作运营游轮业务和建设游轮码头，并增加在旅游基础设施建设方面的投资。
当天是新加坡与印尼建交50周年纪念日。新加坡举办了包括两国政府首脑植树、会见、观看两国空军联合表演、参加新加坡-印尼投资论坛在内的一系列庆祝活动。李显龙和佐科还见证两国代表签署了9项合作备忘录，范围涵盖教育交流与合作、数字经济技能培训，为印尼西部供应液化天然气、灾害和风险管理等。 （新华社）
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