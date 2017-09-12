萨德”完成部署后涉华韩企股价一日蒸发超万亿

韩媒称，韩美宣布在韩部署“萨德”反导系统后，影响波及韩国股市，与中国市场关系较为密切的韩国企业市价总值“跳水“。
据韩国《亚洲经济》9月10日报道，韩国交易所当日的消息，截至9月8日收盘时止，在韩国综合股指（KOSPI）市场上，最具代表性的10家与中国市场关系较为密切的企业市价总值共计44.89万亿韩元。与朴槿惠政府宣布部署“萨德”前的去年7月7日（61.8302万亿韩元）相比，蒸发了17.7412万亿韩元（约合1024亿元人民币），减幅为27.2%。
报道称，距离韩国政府决定部署“萨德”过去14个月，在此期间，两国关系陷入低谷，对韩国证券市场造成打击。
本月7日，韩国正式部署4辆“萨德”发射车，中方进行强烈抗议，不少韩企恐慌心理不断扩散。8日当天，这10家企业的市价总值减少了1.405万亿韩元。
报道称，从这10家企业股股价的波动趋势来看，爱茉莉太平洋的股价从去年7月7日的44.1万韩元跌至目前的26.75万韩元，跌幅为39.3%。化妆品企业科丝美诗、YG娱乐公司、希杰CGV影院的股价跌幅均超过30%，分别为34.7%、33.9%和32.6%。LG生活健康（-23.3%）、SM娱乐公司（-22.1%）、GKL（-20.1%）、百乐达斯（（-18.7%）、新罗酒店（-16.1%）等股价也出现不同程度的跌幅。希杰E&M公司因网石游戏上市，拉动股价上涨了8.7%，是十家企业中唯一一家股价上涨的企业。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost