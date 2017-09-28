传流媒体音乐服务商Spotify估值已达160亿美元

据路透社报道，有熟知内情的消息人士透露，按二级市场上的私下交易股票价格计算，流媒体音乐服务提供商Spotify估值已达160亿美元左右，这意味着该公司明年很可能将以更高的估值IPO（首次公开招股）上市。
消息人士称，与6月类似交易中的估值相比，Spotify现在的估值已经提高了约30亿美元，并补充道该公司股票的强劲需求及其订户人数的增加意味着，当该公司IPO上市时，其价值至少将达200亿美元。
Spotify拒绝就此消息置评。
对Spotify、旅行房屋租赁平台Airbnb和打车服务Uber等大型未上市公司来说，IPO以前的私下交易股票市场使其职员和创始人能够兑现一部分账面财富，同时也能让投资者占据“先发优势”。另一方面，已经厌倦了等待的早期投资者则会在二级市场上卖出股票。虽然这种市场曾在2012年Facebook上市交易遭遇混乱形势时受创，但最近则已东山再起。
按此前130亿美元的估值以及2016年销售额计算，Spotify这家全球最大流媒体音乐服务提供商的市销率约为4倍。Spotify活跃用户人数已达1.4亿人以上。
但是，与Spotify没有关连的投资者和银行家则表示，按另一家流媒体视频服务提供商Netflix今年的预期销售额计算，该公司的预期市销率将达7倍，这是一种更合适的基准，更能支持市场有关Spotify上市时价值至少将达200亿美元的猜测。
一名消息人士透露，Spotify计划在年底以前向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO上市意向书，目的是在明年第一或第二季度挂牌。
据科技投资和咨询公司GP Bullhound进行的一项投资者调查显示，预计Spotify估值将在几年内达到500亿美元。
接受调查的投资者和风险资本家指出，Spotify在流媒体音乐服务市场上占据着“无可争议的市场领导者”地位，其付费用户人数已从2012年的500万人大幅增加至今天的逾6000万人。虽然Spotify去年净亏损扩大一倍至6亿美元，但营收则增长50%以上至34亿美元，从而加强了市场有关该公司将可实现盈利的希望。
估值上升将令Spotify更有能力应对苹果公司音乐服务Apple Music和亚马逊音乐服务Amazon Music的挑战，并可能为其提供资金以拓展业务到视频等相邻领域中去。
据国际唱片业协会（IFPI）统计的数据显示，2016年全球流媒体音乐服务营收增长60.4%，从而令录制音乐销售额连续第二年实现增长。而在此前15年时间里，这个行业的营收下降了近40%。
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