感恩！印尼男子招待65名恩师出国游 全额支付旅费

据“中央社”报道，印度尼西亚男子佛瑞迪(Fredy Candra)虽然已经毕业多年，但他一直感念过去教导过他的老师。近日，他邀请从小学到高中教过他的65名老师出国旅游，并全额支付他们的旅费，感恩之举传为佳话。
报道称，佛瑞迪想要对所有教过他的老师谢恩，背后有这样一段故事，因为他就读高中时有一次因为重大意外陷入昏迷，当时他梦到从小学、初中到高中阶段所有教过他的老师都到医院探望他，因此许下愿望日后要回报所有老师。
1993年，佛瑞迪从印尼中爪哇北加浪岸国立第一高中毕业。今年7月他重返母校时，宣布将邀请所有教过他的老师前往欧洲旅游，后来因为考虑老师们年事已高，不适合长途飞行，旅游地点改为邻近的马来西亚和新加坡。
北加浪岸国立第一高中校长苏里金(Sulikin)表示，起初他以为佛瑞迪只是在开玩笑，但没想到他是认真的。
佛瑞迪毕业后从事与光纤线缆有关的工作，并且事业有成，累积了财富，这让他招待老师旅游的梦想得以实现。他组织的这个旅行团共有65名老师参加，旅行团于9月19日出发前往马来西亚和新加坡。
虽然有事在身的佛瑞迪未能和老师们一起旅游，不过他还是和家人前往雅加达国际机场为老师们送行，给这些老师们大大的拥抱。
在老师们出发前，佛瑞迪还传信息给接团的旅行社：“不要让我的老师们有任何抱怨，给他们最好的服务。”
佛瑞迪负担老师们的旅费包括机票、饭店住宿，甚至还包办老师们每天的零用金以及申办护照的费用。对旅行团中年迈行动不便的老师，佛瑞迪还花钱雇人推轮椅带他们游玩。
这些老师们已于24日结束5天的出国旅游行程返回印度尼西亚。（中国新闻网）
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