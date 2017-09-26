美学者推测巴基斯坦九处核武库秘址 约有140枚核弹头

印度Zee新闻网站9月25日发表了题为《美国曝光巴基斯坦9个储存核武器秘密地点，敲响“夺取”警钟》的报道。
美国科学家在最近的一份评估报告中说，巴基斯坦在至少9个地点储存了核武器。印度的这个邻国还在迅速扩充其核武系统，该国目前拥有“130至140枚核弹头，发射系统组合正在扩大”。
这9处地点有4处位于巴基斯坦旁遮普省附近，3处位于信德省附近，还有2处分别位于俾路支省和开伯尔-普什图省附近。
美国科学家联合会（FAS）发表的这份报告说：“伊斯兰堡正在从数量上和质量上提升自己的核武库，并在更多地点部署核武器，但很难准确定位这些地点。”
报告推测，巴基斯坦在以下9个地点储存了核武器：
1.阿克罗警备区，信德省（可能为地下武器库）；
2.古杰兰瓦拉警备区，旁遮普省；
3.胡兹达尔警备区，俾路支省（可能为地下武器库）；
4.马斯鲁尔仓库，信德省卡拉奇（可能存放用于“幻影”-5战机的炸弹）；
5.国家发展中心，旁遮普省法塔赫金（可能存放地对地导弹发射器组件和核弹头部件）；
6.伯诺阿吉尔警备区，信德省；
7.萨戈达仓库，旁遮普省（可能存放用于F-16战机的炸弹和地对地导弹核弹头）；
8.塔尔巴拉地下仓库，开伯尔-普什图省（可能存放核弹头）；
9.瓦赫军工厂，旁遮普省（可能生产、拆卸和拆除核弹头）。
这些科学家利用商业卫星图像、专家研究结论和当地新闻报道及相关文章，推测出这些地点。
FAS曾在此前的一份关于巴基斯坦核武器的研究报告中指出，巴基斯坦的不稳定，可能导致激进分子和极端分子夺取核武库。
报告说：“……巴基斯坦的不稳定使改革的程度和持续性受到质疑。一些观察人士担忧，激进分子可能夺取巴政权，或者核设施内部人员转移核材料或核技术。虽然美国和巴基斯坦官员仍表示，有信心控制巴国核武器，但该国持续的不稳定可能影响这些承诺。”
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