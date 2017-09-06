丝路主题闪耀北京美术双年展

埃菲社9月24日刊文称，第七届北京国际美术双年展开幕，来自100多个国家的艺术家共同推动丝路精神和东西方的文化融合。
文章称，北京国际美术双年展今年已经迎来了第15个年头。9月24日至10月15日，本届双年展将以“丝路与世界文明”为主题，在中国美术馆展出国内外艺术家创作的601件艺术作品，其中包括绘画、雕刻和视频作品等。
这些艺术作品所展现的不仅限于丝绸之路本身，还有丝路精神、东西方文明之间的交流与借鉴以及东西方现代文化的融合。
举办方在接受媒体采访时表示，不只有丝绸之路，本届双年展的主题涵盖了所有的文明，因此包括拉美国家在内的几乎所有国家和地区都参加了展览。
文章称，在拉美国家的展出作品当中，尤以墨西哥的作品数量最多。此外，智利、哥斯达黎加、秘鲁、阿根廷、哥伦比亚、古巴、多米尼加、厄瓜多尔、萨尔瓦多、委内瑞拉、洪都拉斯和巴拿马等国都将艺术作品带到了本届双年展。
西班牙艺术家萨卢斯蒂亚诺的作品《荡秋千的女孩》成为西班牙在本届双年展上的重头戏。主办方强调，西班牙艺术作品质量很高，希望能够吸引更多西班牙艺术家将作品带到双年展。
主办方指出，本届双年展是迄今规模最大、最国际化的一届，这表明北京美术双年展已经成为具有世界影响力的国际平台。
文章称，双年展为北京带来了文化附加值，让北京有机会在全世界面前展现一座文化城市的形象。
主办方表示，观众可以通过这些作品了解其他国家和地区的思想与文化。
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