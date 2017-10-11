中俄反对美朝升级半岛局势 同声敦促各方保持克制

外媒称，在特朗普周末警告称对付平壤“只有一种办法才会奏效”，暗示他正在考虑军事行动后，俄罗斯和中国9日呼吁有关各方就朝鲜问题保持克制。
据路透社10月9日报道，在有记者问到俄罗斯如何看待特朗普的言论时，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫说：“我们呼吁冲突各方和有关方面保持克制，避免采取任何只会令局势恶化的举措。”
在北京，中国外交部发言人华春莹重申中国希望各方保持克制。华春莹在记者会上说，中国希望有关各方都严格遵守和执行安理会有关决议，不要采取相互刺激和加剧矛盾的言行，而要保持克制，慎重行事，努力缓和局势。
与此同时，俄罗斯外长拉夫罗夫9日在与美国国务卿蒂勒森通电话时警告说，朝鲜半岛紧张局势升级是不可接受的。俄外交部在一份声明中称：“拉夫罗夫强调，朝鲜半岛紧张局势有任何升级都是不可接受的，而美国的军事准备会导致紧张局势升级，他呼吁通过外交手段解决矛盾。”
据共同社10月10日报道，一名最近见过美国前总统卡特的学者说，卡特表达了希望作为美朝之间的信使访问平壤的愿望。
美国佐治亚大学名誉教授朴汉植说：“卡特愿意像在1994年那样与朝鲜领导人会晤，并为朝鲜半岛和平发挥建设性作用。”
朴汉植在接受采访前曾与卡特会面。朴汉植说，如果卡特访朝，他希望与金正恩讨论美朝和平协议及如何实现朝鲜无核化。
在1994年朝鲜核危机最紧张的时刻，卡特访问平壤与时任朝鲜领导人金日成会晤，随后美朝达成协议，朝同意停止核计划以换取轻水反应堆。
另据韩联社10月10日报道，一家首尔智库10日说，朝鲜近日补选外务相为执政党政治局的成员，此举似乎是有意为同美国和中国进行高层接触做准备。
报道称，朝鲜外务相李勇浩7日晋升为劳动党政治局委员。将一名高级外交官晋升到党内的重要职位上，这在朝鲜是罕见的。韩国安全战略研究所发布报告说：“对李勇浩的任命似乎旨在为同中美可能进行的高层接触做准备，尤其是这似乎反映了同中国外交官员的头衔相匹配的需要。”
与此同时，在金正恩称让特朗普为联大演讲付出代价后，不少舆论预测朝会于纪念劳动党成立72周年的10日左右有所行动，韩美军方也严阵以待紧盯朝导弹部队动向，但截至发稿并无迹象显示朝鲜即将发动军事挑衅。
韩媒认为，朝鲜10日“安静”过节引发多种猜测。专家认为，朝很可能尚未做好进行高强度挑衅的技术准备，也可能是担心美国动武，暂且偃旗息鼓以免贻人口实。
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