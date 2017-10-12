黄金投资需求大幅减少 供大于求情况达12年之最

俄媒称，黄金供大于求的情况达到近12年来之最，其原因是在世界经济加速增长、其他市场回暖的背景下，交易所投资基金对黄金的投资大幅减少。
据俄罗斯《生意人报》10月27日报道，汤森路透GFMS咨询公司26日发布了2017年第三季度全球黄金供求报告。据专家初步估计，上个季度黄金总产量为841吨，比去年第三季度少3吨，比前年第三季度创下的最高纪录少11吨。同时，第三季度从废金属中回收的黄金为308吨。
GFMS估计，报告期的黄金消费为926吨，比去年同期减少72吨。更少的数字只在2015年第二季度出现过，当时的黄金消费为849吨。这样一来，世界黄金市场的盈余达到2005年第四季度以来的最高点——223吨。黄金消费减少的主要原因是投资需求骤减135吨，至307吨。珠宝业和工业部分弥补了需求下降——珠宝需求增长12.8%至527吨，工业需求增长3.4%至92吨。
阿尔法资本公司分析师阿尔乔姆·科佩洛夫指出：“在有利经济数据和通胀加速的背景下，发达和发展中国家几乎所有资产市场从年初起都出现了增长。在这种情况下，投资者配置的黄金减少到最低点。”
宝盛集团原料市场分析师卡斯滕·门克认为，只要美朝紧张局势不升级，黄金的投资需求就不会在年底前大幅攀升。他说：“只要地缘政治紧张局势缓和或者离开金融市场的视野，我们就会看到黄金投资需求减少，就像乌克兰危机时那样。”
珠宝和工业需求或许能在未来几个月内稳住市场，但起不到决定性作用。俄罗斯联邦储蓄银行商品-原料市场战略师米哈伊尔·舍别指出：“在节日季前夕，中国的黄金需求料将增长。但批发商存货充足，所以进口可能仍然不多。”
在这种情况下，市场参与者不排除金价走低的可能。舍别估计，未来短期内金价将每月降低10美元，11月均价为每盎司1270美元，12月为1260美元。
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