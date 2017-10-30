以色列前总理巴拉克：撕毁伊核协议或致重启核竞赛

法国《回声报》10月18日发表以色列前总理、前国防部长埃胡德·巴拉克的文章《伊朗：核竞赛是否会重启？》称，对以色列来说必须保证不让伊朗加入有核国家行列，只要伊朗继续遵守核协议，就算这份协议很糟糕，也是以色列实现目标的最佳机会。
文章称，美国总统唐纳德·特朗普拒绝认证伊朗核协议，从而开启美国国会或将实施新制裁的进程。幸运的是，议员们应该不会终结协议，而是寻求能够让特朗普在支持者面前挽回颜面的解决方案。他很久前就承诺让美国退出该协议。然而，“拒绝认证”是个大错误。
文章认同特朗普对2015年签署的伊朗核协议的看法：这是一份相当糟糕的协议。但它已经缔结。就算美国决定完全退出，中国、俄罗斯和欧洲国家都不会跟随它的脚步。伊朗将继续收获这份协议的成果。更何况，德黑兰或许会把美国否定核协议的决定用作恢复核计划的借口。毕竟，《伊朗核协议审查法》授予了美国总统在伊朗违反条款的情况下否定核协议的权力。不过，至少在技术层面，伊朗目前尚无可指摘。
文章称，如果伊朗决定重启军事核计划，埃及、沙特和土耳其几乎肯定会试图逼近核警戒线，华盛顿会陷入被动。实际上，美国应该为伊朗触碰核警戒线的那天做好准备。德黑兰不太可能现在就逼近这一底线，因为核协议还能提供很多好处。但这些优待在几年后会被视为既得利益，伊朗就没有那么多理由履行承诺了。
文章称，因此，美国不应分化那些已经促成谈判协议的其他各方，而是应该努力扩大关于伊朗会突破核警戒线这一共识，以此引导国际原子能机构实施监督。
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