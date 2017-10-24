无人机续命！美媒解析美军如何不让航母掉入“垃圾堆”

美国《国家利益》杂志网站10月15日发表克里斯·奥斯本的文章《美国海军是如何计划不让航母过时的》称，如果航母舰载战机的飞行半径增加1倍，那么这对航母的力量投放和攻击能力意味着什么呢？这种可能性能够极大地增大攻击行动的有效范围，同时还能使航母自身处于更安全的距离范围内。
或许1000英里以外的敌方目标（在海上或深入地下）能够成功地被从航母起飞的战斗机在大幅扩大了的作战半径内摧毁。在来自潜在对手的高科技导弹和战斗机威胁迅速提升的世界里，这难道不是至关重要吗？如果加油机是能够在前沿高风险地区行动的无人机，而不是在敌人火力攻击范围内的有人驾驶的大型加油机，或许同样甚至更加重要。
尽管其中某些问题似乎是一种反诘或者显而易见，但它们的确是目前非常重要的海军计划（在本世纪20年代初期到中期设计出一款舰载新型加油机）的核心。该无人机的飞行半径有可能是F/A-18战机或者F-35C隐身战机的2倍以上。
海军怀着这样的想法，于最近公布了《需求意见书》草案，要求企业提供设计思想、技术以及一系列可能满足前面提到的要求的产品或解决办法。
MQ-25加油机的设想是用防黑客无人加油机来大幅提升舰载机的攻击能力和飞行半径，从而加强航母空军部队的力量。
美国海军无人航空和攻击武器项目的执行官马克·达拉少将几个月前在一项声明中对“侦察勇士”网站说：“MQ-25是海军把无人机整合进航母打击群的又一举措。首要任务是强大的加油能力，以更好地利用海军的攻击战斗机。这一计划确定了2项性能参数：航母适用性以及任务油箱。”
需求意见书草案将寻求行业开发者在航程、外形、速度、性能、航电技术和子组件上的资源投入，作为更广泛的在对飞机的设想需求和在一定的时间框架内可实现的技术之间进行综合分析的一部分。在准备提出正式的《需求意见书》时，海军会对行业投入的资源进行分析，以推动行业竞争。
在提出这一需求意见书草案之前，海军之前已在MQ-25项目上达成了4项开发协议，分别是与波音、洛克希德-马丁、通用原子能公司和诺斯罗普-格鲁曼公司。
到目前为止，项目已进行到MQ-25加油机的技术和任务分析阶段，涵盖航空器的性能、航母的适用性和整合，任务系统和软件——包括网络安全。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost