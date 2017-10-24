全部趴窝！德国海军6艘212型潜艇全部进厂大修

美国《防务新闻》周刊网站10月20日报道称，当唯一还在正常运行的212型潜艇15日于挪威海岸附近发生事故后，德国海军的6艘212A型潜艇已全部无法使用。
德国《基尔新闻》报道说，发生事故的U-35潜艇的舵叶在一次潜水行动中受损，之后该潜艇被转移至蒂森-克虏伯海洋系统公司在基尔的船厂。该潜艇原计划参加在斯卡格拉克海峡——位于挪威南部、瑞典东南部和丹麦之间的海峡——举行的演习。
这艘U-35潜艇是一艘212A级潜艇，与蒂森-克虏伯海洋系统公司将根据今年年初宣布的一项数十亿美元合约为挪威建造的潜艇属于同一级别。意大利也有两艘这一级别的潜艇。
这艘U-35潜艇究竟将在多长时间内无法使用仍不得而知。海军官员希望在下周对潜艇受损程度做出评估。
在这艘潜艇到达基尔的船厂时，那里已经有另外三艘潜艇正在接受大修。德国军事新闻机构“向前看”网站援引海军数据报道说，其中U-31潜艇会在船厂停留至今年12月，而U-33潜艇和U-36潜艇的维修分别要持续到2018年2月和5月。此外，U-32潜艇和U-34潜艇也已停止使用，正在等待船厂的维修泊位。
海军官员将潜艇漫长的检修时间归咎于零件采购遇到的障碍。德国海军发言人约翰内斯·杜姆雷泽上校说，虽然保存整套零部件曾是冷战期间任何新采购计划的重要方面，但自那以后采取的节约成本措施已造成零件不再有库存。
根据海军方面的一份声明，最近购入的U-35潜艇和U-36潜艇将引入经过修订的维修政策。不论U-35潜艇命运如何，德国海军预计在2018年中期将拥有三艘或四艘可供调遣的潜艇。
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