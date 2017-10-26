美报刊订阅量大幅增加 主要驱动力来自年轻群体

西媒称，美国报刊市场正在发生变化。受用户逐渐适应音乐、影视等数字平台的付费习惯以及特朗普入主白宫带来的政治和媒体地震的影响，越来越多的数字用户开始接受为高品质的内容付费，传统报纸的读者数量和收入都在增加。
据西班牙《阿贝赛报》网站10月23日报道，路透社新闻研究所的统计显示，美国成为今年报刊订阅量增幅最大的西方国家，今年以来的报刊订阅量同比增长16%，是去年增幅9%的近两倍。研究表明，这一趋势的主要驱动力来自年轻群体。18岁至24岁的美国年轻人报刊订阅量增幅由去年的4%升至今年的18%，25至34岁的年轻人报刊订阅量增幅由8%上升至20%。
这份报告的主要撰写人尼克·纽曼指出，这两个年龄段的人群代表了约30%的市场，“在美国，确实有很多因素推动了这种订阅量的大增”。
报道称，报告对美国报刊订阅数据的梳理凸显了一些令人吃惊的趋势，传统报刊——无论是电子版还是纸质版都出现了支付订阅量大幅增加的情况，其中引领风潮的竟然是最年轻群体。如果这样的趋势在一段时间内得到巩固，曾经让人笃信的纸媒已“濒临灭绝”的观点将站不住脚。
根据路透社新闻研究所的统计数据，自去年11月特朗普胜选以来，《纽约人》周刊的数字和印刷版订阅量比上一年翻了一番，其中来自全球18岁至24岁的新订户增加了109%，25岁至34岁的新订户增加了129%。《大西洋》月刊的订阅量也出现类似增长，18岁至24岁的新订户增加了130%。
报道称，面对这样的趋势，美国新闻业专家开始以不同的方式看待2017年的报业，无论是《纽约时报》还是《华盛顿邮报》的订阅量都出现了高增长。《华盛顿邮报》一名发言人表示，“千禧一代”（18岁至24岁）订阅该报的增幅最高，《纽约时报》也出现类似趋势。
报道称，相对保守的《华尔街日报》过去一年的订阅量也增加了一倍，其中的主角还是年轻一代。《华尔街日报》的一名发言人接受采访时表示：“我们发现18岁至24岁和25岁至34岁的群体是这一增长中的主要驱动力。”
报道援引专家的观点表示，在奈飞（Netflix）、斯波蒂菲（Spotify）等线上影视和音乐平台的推动下，年轻群体已经习惯为高品质内容付费。不过，目前在美国愿意为新闻付费的人群仍是一个相对较小的群体。路透社新闻研究所的报告指出，由于订阅价格等因素，愿意为在线新闻付费的美国人只有16%。
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