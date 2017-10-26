美空军F-35A战机下月进驻日本 维修时间超预期2倍

美国《防务新闻》周刊网站10月24日发表了题为《空军F-35A战机将于11月入驻日本》的报道。
美空军的F-35战机即将在亚太地区进行作战亮相。今年11月初，12架F-35A将前往日本冲绳嘉手纳空军基地进行为期半年的部署。
太平洋空军司令部宣布，犹他州希尔空军基地第34战斗机中队的300多名官兵——包括飞行员、维护人员和其他人员——将一并派驻到嘉手纳。
太平洋空军司令部司令特伦斯·奥肖内西上将说：“F-35A会让我们的战斗机编队拥有前所未有的全球精准打击能力，同时充实我们的优等机群。这种机型跟我们司令部的职责完美契合，我们期待着把它融入到我们的训练和作战中。”
这次美国把大量F-35A派驻亚太地区并且轮换时间很长，虽然有些令人吃惊，但F-35A年内实现亚太地区首次部署是人们很久以前就预料到的事情。上周，两架F-35A出现在首尔国际航空航天暨军工业展览会上，使得这种预期更加强烈了。战机在展览会上没有进行飞行表演，只是进行了静态展示，但是防务观察家们推测，展会结束后F-35A可能继续驻留该地区。
虽然11月F-35A部署到日本将标志着这种机型首次在亚太地区活动，但是海军陆战队从1月份就开始把F-35的短垂起降机型F-35B驻扎在日本的岩国海军陆战队航空站了。
美国《星条旗报》网站10月23日发表了题为《审计发现，F-35因为部件短缺、维修缓慢受到掣肘》的报道。
一份审计草稿显示，由于维护保养设施的建设落后于计划6年时间，已经交付的F-35战机面临“维修时间极其漫长”的问题，但国防部仍将加快该战机的生产速度。
国会监管机构政府问责局发现，F-35部件的平均维修时间为172天——“是预期的两倍长”。部件短缺“影响到战备状况”，由于所需部件短缺，这些战斗机在1月到8月期间“有大约22%的时间无法飞行”。
国防部之前说，F-35的研发生产费用激增问题已经得到控制，现在预期价格可以有所降低。F-35是美国造价最高的武器装备。然而，政府问责局在报告中对这一官方估算数值提出了新的质疑，在战机60年的寿命中，维护运营还要额外花费大量资金。
根据彭博新闻社拿到的草稿，政府问责局说，国防部“必须尽最大努力满足飞机持续开发生产所需的资金，同时还要维持已经部署的250多架战机的运营维护”。
F-35飞机机群的保养维修任务会越来越艰巨，因为最终美国计划把F-35机群扩大到2456架，另外还需额外生产700多架准备卖给盟友。
政府问责局说，F-35项目办公室和洛克希德-马丁公司已经确定了扩大部件供应的办法，“防止这些问题”随着战机数量的增加而“日益恶化”，但是国防部的文件显示，“该项目缩短部件供应期限的能力是不确定的”。
国防部新上任的负责采购的副部长埃伦·洛德，本月在陆军内部的一次讲话中强调了新武器装备的潜在问题。她说，“起初我认为采购会耗费大量时间，维护保养耗费很少时间。但仔细看看多数项目的寿命周期成本分布，就会发现维护保养大约占70%的成本，因此我们需要进行调整”。
国防部计划到2022年使F-35的年采购数量增加到99架，而本财年要求采购70架。该机构说，2018到2023财年国防部在F-35的维护保养方面面临着约15亿美元的经费短缺，以及“相当大的战备风险”。
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