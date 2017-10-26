美媒述评：中国有信心有潜力取得环保经济双赢

美媒称，中国正在进行迄今为止范围最广泛的严厉打击制造污染企业的努力之一，中国各地的城市都在加紧向钢铁厂、燃煤电厂和其他企业派出检查人员，下令违规者进行整治，否则将面临被关闭的风险。中国环境保护部部长李干杰22日在共产党代表大会新闻中心举办的记者会上说，还将采取更严格的措施。
据美国《纽约时报》网站10月24日报道，环保运动在最近几个月里加快了速度，中国官员表示，污染整治行动将有助于让全国变得更干净，但不会给经济增长带来损害。
“你要说对企业局部的、微观的影响一点都没有，那是不可能的，”报道援引李干杰的话说，“但是从长远看、从宏观上看、从大局上看，是没有影响的。”
报道称，在关于中国经济增长代价的更广泛的讨论中，环境污染是一个重要部分。
“对造成生态环境损害的地区，要终身追究领导干部的责任，”中央财经领导小组办公室副主任杨伟民说，“（我们要）使人们能够看得见星星、听得见鸟鸣。”
报道称，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在接受电话采访时表示，中国政府一直在提高对汽车污染标准的要求。他说，中国的首要任务正在从经济产出最大化转向环境保护，企业必须适应这种变化。
中国钢铁工业协会副秘书长李新创也表示，如果钢铁行业只是将过剩、过时、污染更大的钢铁厂关闭的话，中国将保持钢铁产量，不会减少。
报道称，习近平18日曾对环保工作表示了支持。他说，“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”。除了最大限度地提高经济产出，他说，中国需要解决一个新的难题，即“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，这就意味着需要更加重视环境保护。
报道称，今年夏天卸任的香港环境局前副局长陆恭蕙与内地官员有过密切合作，她说，内地有相当大的潜力在不损害经济的情况下整治环境。“在旧经济得到治理的同时，新经济仍在蓬勃发展。”她在一封电子邮件中写道，“所以，不应该消极地看待总体情况。”
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