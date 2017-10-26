中国再发美元债吸引市场眼球 提振投资者信心

美媒称，中国将发行20亿美元的美元计价债券，这是中国13年来首次回归国际债券市场。这一债券发行将使中国这个全球第二大经济体展示出其金融实力。
据美国《华尔街日报》网站10月25日报道，银行业人士已开始在亚洲、欧洲等地向投资者推介中国发行的五年期和十年期美元债券。这批债券预计将于26日定价。中国财政部25日将与潜在投资者举行电话会议，接受投资者提问。
报道称，来自中国和其他地区的投资者渴望购买中国发行的外币债券，这反映出债券需求之旺盛。在良好需求的驱动下，今年全球债券发行活动如火如荼。
报道表示，潜在投资者和分析师认为，如果中国成功发行这批美元债券，将推动其收益率走低，接近美国债券主流收益率水平，这对一个发展中国家来说将是一个重要的里程碑。
报道称，景顺资产管理有限公司驻香港的亚洲固定收益投资部门首席投资总监胡嘉林说，中国发行的债券将吸引旺盛的需求。他说，按美国和其他大型主权债发行方的标准来衡量，中国此次发行规模不大，可能为这批美元债券创造稀缺价值，这将推动债券价格走高，收益率下降。
报道还援引其他一些分析师和投资者的观点认为，如果此次美元债券的发售获得成功，势必会降低作为中国经济支柱的国营企业的借贷成本。
报道预计，买家将包括中资银行、希望将资金投往海外的其他国内投资者，以及主权财富基金和西方基金公司。这些证券还有可能被纳入全球债券指数，从而进一步增加其对投资者的吸引力。
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