英国军队无力保护国土：已被低入伍率“掏空”

英媒称，英国一名前防务部门领导人警告说，假如遭到突袭，英国可能无力保护自己。
据英国《独立报》网站10月24日报道，英国联合部队司令部前司令理查德·巴伦斯上将说，自冷战结束以来，英国没能充分适应战争的变化，而且需要就其军事需求进行“深入的重要讨论”。
理查德爵士在英国广播公司电台4频道的《今日》节目中说，英国需要大力投资于本国军事能力，应对网络攻击等新的威胁。
他说：“关于世界正在发生怎样的变化、为什么英国面临更大的风险以及我们未来需要做些什么，政府里没有任何人在进行一场我们需要进行的深入的重要讨论。”
理查德警告说，英国还面临另一种风险，即无力帮助需要军事支援的本国公民或海外盟友。
他说，在飓风“艾尔玛”重创加勒比地区的英国海外领地后，情况就是如此。
报道称，英国政府对武装部队的拨款近年来受到猛烈抨击。专家警告说，削减军事预算已导致军队人数严重短缺。
今年9月，英国武装部队国务大臣马克·弗朗索瓦的一份评估报告说，英国军队正在被低入伍率“掏空”，三大军种的新老更替全都“停滞不前”。
他说，在截至2017年4月的一年时间里，有12950名新兵加入了常备军，却有14970名老兵退役。
与此同时，今年7月的英国武装部队人员统计报告发现，经过全面训练的英国陆军正规部队士兵人数从以前设定的82000人的目标减少到了78010人。
此外，从2016年6月到2017年6月，退出英国陆军预备役部队（原名为本土防卫义勇军）的人数增加了20%。
报道称，这样的人员降幅在一定程度上被归咎于英国政府“错误的紧缩政策”。
2012年，时任英国国防大臣菲利普·哈蒙德公布了一项计划，决定把常备军的正规部队人数减少2万人，使英国军队发展成为一支以预备役为主的军队，不必为大量常备军支付军费。
不过，英国政府坚称，它的军费仍然相当于GDP的2%，达到了对北约成员国的要求。
报道称，英国是目前达到这一要求的仅有的五个北约成员国之一，另外四个分别是美国、爱沙尼亚、希腊和波兰。
唐宁街的一位发言人说：“我们每年把（GDP的）2%花在国防上，我们致力于这一目标。我们也致力于向武装部队提供他们保护国家利益所需的资源。”
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