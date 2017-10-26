美将拍卖墨西哥湾石油开采权 面积为美国史上最大

外媒称，美国政府24日宣布将于明年3月拍卖墨西哥湾31万平方公里海域的石油开采权，面积为美国有史以来最大。
据埃菲社华盛顿10月24日报道，美国内政部长瑞安·津克当天宣布：“在能源价格处于低位的当今世界，为离岸工业提供尽可能多的机会是我们提高地区经济活力、创造就业岗位策略的组成部分，也是总统致力于将美国打造成能源强国计划的一大支柱。”
拍卖活动计划于明年3月举行，涉及面积相当于整个新墨西哥州，覆盖路易斯安那、得克萨斯、亚拉巴马、密西西比和佛罗里达等州的沿海地区，从技术层面看这片区域的原油可采储量为480亿桶。
该决定受到了一大批共和党议员的欢迎，其中包括参议院能源与自然资源委员会主席莉萨·穆尔科斯基。
她指出：“政府推进我国有史以来海上勘探最大投标项目的决定是关键的一步。”
她还表示：“无论是在阿拉斯加还是墨西哥湾，我们都应支持一种负责任的发展模式，因为只有这样的模式才能创造薪水较高的就业岗位，加强我们的国土安全，使能源价格对我们的家庭和贸易来说依然负担得起。”
自今年1月入主白宫以来，特朗普始终坚持强调提高国家能源产量的重要性，无论是石油还是天然气。为此他废除了其前任奥巴马出台的一些环保政策。
今年4月，特朗普签署了一项行政命令，允许扩大北极近海（北冰洋和大西洋）的石油与天然气开采规模（甚至可能拓展至太平洋），推翻了奥巴马政府此前发布的环保禁令。
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