地主家也没余粮 英或因军费不够“甩卖”军舰

据英国《泰晤士报》网站10月26日报道称，处在军费危机中的英国正在考虑出售一线军舰，并已裁减了两艘扫雷舰。
在努力应对未来10年间200亿至300亿英镑的军费缺口之际，军方首脑昨天开会讨论进行新一轮军费削减。据报道，官员们已经谨慎地通知巴西和智利海军，称最多5艘护卫舰以及皇家海军仅有的2艘两栖攻击舰可能会被出售。据专业刊物《简氏国际海军》介绍，皇家海军的13艘护卫舰中，有2艘最早可于明年供出售，到2023年还会再增加3艘。
可以透露的是，“阿瑟斯通”号扫雷舰和“夸恩”号扫雷舰——海军15艘扫雷舰中的2艘——上个月被报废，而没有按原计划进行一系列的升级。
装备“鱼叉”反舰导弹、配备185名官兵的23型护卫舰被用于跟踪俄罗斯潜艇，并将在护卫皇家海军2艘新航母方面发挥关键作用。
这样的抛售将意味着水面舰队的压缩，因为替代23型护卫舰的新一代护卫舰要到2020年中期才会投入使用。国防部否认任何与巴西或智利的“接触”，并坚持表示不会允许护卫舰总数低于13艘。
然而，知情人士告诉本报记者，军方正在考虑处理掉多达3艘护卫舰的方案。一名军官说，维持这些军舰运行的成本是促成设想早日卖掉它们的一个因素。
国防部表示，4艘23型护卫舰停泊在普利茅斯德文波特的海军基地，其中2艘正处于维修期。另一名消息人士说：“已经制定了处理几艘23型护卫舰的选项，但只是选项而已。它们能否卖掉还很难说。有些23型护卫舰状况不佳，需要花费巨额资金才能使其正常运行。”
替代舰队将由8艘26型护卫舰和5艘31e型护卫舰组成，它们的延迟到位意味着23型护卫舰正被迫延期服役。在预算紧张之时，这将推高维修和保养费用。
军方首脑昨天在位于白厅的国防部主楼参加了武装部队委员会的月度会议。据了解，讨论的议题包括一系列降低成本的选项，其中包括可能对陆军和皇家海军陆战队进行裁减，以及削减或延迟装备计划，这其中就包括报废两栖攻击舰“堡垒”号和“阿尔比恩”号。
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