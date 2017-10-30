穆迪看好中国经济改革前景 发报告作积极评价

美媒称，穆迪在27日发布的一份报告中称，领导层在中国进一步巩固权力，可以帮助中国实现经济再平衡和改革目标。
据美国消费者新闻与商业频道网站10月28日报道，作为世界第二大经济体，中国25日宣布了新的领导人阵容。
穆迪投资者服务公司在报告中称：“我们认为，此次权力巩固可能会令中央领导层与其他官员的动机更加一致，从而可以推动经济改革和再平衡进程。”
一些投资者希望，更为强大的领导层现在可以完成大胆的经济和金融改革，这些改革将防止中国经济受到冲击。
因为担心支持增长的努力会刺激更多借债，穆迪5月份将中国的信用评级从Aa3降至A1，将前景从负面调整为稳定。
但该评级机构27日仍对这个东亚巨头作出了积极评价。穆迪预计，中国到2020年很可能实现令人均收入较2010年水平翻一番的目标。穆迪称，这将给政府一些空间，令其可以集中精力实现其他目标，例如可持续增长和缓和经济不平等。
它在报告中说：“特别值得一提的是，我们预计对增长质量的更多关注，会令该国更加强调提高生产率、减轻增长带来的负面环境影响和降低金融风险。”
穆迪说，这些进展将对评级带来积极影响。
该分析机构发现中国在放慢借贷增长速度方面已经取得了一些成功。
穆迪说：“我们预计政府会继续努力通过结构性改革来控制杠杆并扼制金融风险，除非国内生产总值增长大幅放缓。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost