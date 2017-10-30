美初创交易所获批开展业务 挑战纽交所和纳斯达克

美媒称，美国初创企业“投资者交易所”集团（IEX）本周获得监管部门批准，可开展让企业在其交易所上市的业务，从而为近10年来首次挑战纽约证券交易所和纳斯达克交易所铺平道路。
据美国《华尔街日报》10月27日报道，IEX表示，计划最早于明年初启动上市业务，重点将放在使公司从现有交易所转板至该交易所。IEX希望最终吸引企业进行首次公开募股。
两位知情人士称，在该公司启动上市业务之后，预计约有6家公司会转板至IEX。
总部位于内华达州的酒店和赌场开发商永利度假村公司是唯一公开表示正在考虑转板至IEX的公司。永利度假村公司目前在纳斯达克上市，公司董事长兼首席执行官史蒂夫·威恩是IEX的投资者。
IEX试图以比更大型、更成熟的竞争对手低得多的上市费来吸引公司。该交易所表示，前五年上市公司可免交年费，之后每年统一收费5万美元。
相比之下，纽交所的年费可高至50万美元，而纳斯达克的年费可达15.5万美元。这两家交易所集团都采取浮动收费方式，费用取决于上市公司的规模。
不过，IEX要想从主要交易所抢走业务还面临多重挑战。纽交所和纳斯达克都拥有规模大得多的销售团队，为发行商提供业绩电话会议所需的网络直播软件等服务。这两家公司还拥有强大的品牌，特别是纽交所，该所拥有225年的历史，为上市公司提供在其位于曼哈顿下城的交易大厅敲钟的机会。
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