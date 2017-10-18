美科技巨头杀入印度移动支付市场 与中国企业展开正面竞争

台媒称，美国创投研究机构CB风险投资公司近日发布报告，称美国企业谷歌、亚马逊和“脸书”等科技巨头2017年先后进军印度移动支付市场，并与先进者中国大陆企业阿里巴巴展开正面竞争。到目前为止，这些公司纷纷推出自家支付系统或投资本土支付平台来应战。
据台湾中时电子报10月17日报道，谷歌2017年9月进军印度移动支付市场，推出同时支持安卓和iOS系统的移动支付应用Tez，与印度国家银行、住房开发金融公司银行、印度工业信贷投资银行等几家大型银行，以及大量店家共同合作。Tez上线至今，据悉已成功被PayU等当地支付网营运商和交通预订服务redBus等网站采用。
报道称，“脸书”、亚马逊则早先一步，前者旗下通讯软体WhatsAPP进军印度的电子支付市场；后者则在7月推出半封闭式电子钱包，不仅支持线上支付，还拥有储蓄、支付功能。亚马逊的电子钱包除了能够在亚马逊印度网站使用外，民众还可在特定的线下咖啡连锁店和快餐店使用。
有资料统计，当前印度三大移动支付平台分别为Paytm、Freecharge和Mobikwik。其中，有“印度支付宝”之称的Paytm，背后金主有大陆支付巨头阿里巴巴跟日本软银集团。据外电统计，目前Paytm拥有超过2.25亿个客户。
自印度2016年实施“废钞令”以来，市场普遍认为，由于市面上流通的大钞变少，改用手机电子钱包、银行卡支付的民众变多，无形中推动了印度移动支付的发展。
报道称，印度政府在金融科技领域做出许多努力，除了发给多家金融机构支付牌照外，也推出“统一支付”系统，让拥有银行账户者之间可进行转账。
据报道介绍，普华永道预测，2016年印度移动支付市场规模为500亿美元（1美元约合6.6元人民币——本网注），到了2020年将进一步成长至5000亿美元。相比其他市场，印度显然有足够的市场空间供所有支付平台共存。
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