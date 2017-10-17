IDC：华为最快今年超越苹果 成全球第二大手机厂商

权威调研机构IDC分析师弗朗西斯科·杰罗尼莫(Francisco Jeronimo)今日在接受CNBC采访时称，华为最快将于今年超越苹果公司(以下简称“苹果”)，成为全球第二大智能手机厂商。
据IDC之前发布的数据显示，今年第二季度，华为全球智能手机出货量为3850万部，市场份额为11.3%。而苹果iPhone出货量为4100万部，市场份额为12%。两家公司的智能手机销量仅差约250万部。
IDC分析师杰罗尼莫今日在接受CNBC采访时称：“当前，华为是苹果和三星最强劲的挑战者。华为手机业务增长速度非常快，有可能于今年或明年超越苹果。”
杰罗尼莫还称：“除了苹果，华为对三星也是一个巨大挑战，因为她的目标是成为全球最大智能手机厂商。对于华为而言，不仅仅是智能手机销量增长迅速，其产品所提供的价值也在不断增长，价格也在提高。对于任何一家智能手机而言，如今他们关注的不仅仅是销量，还有利润。”
在过去的两年，华为大举投资智能手机业务，并取得了令人印象深刻的增长。华为不仅提供低端和中端智能手机产品，在高端市场也能与苹果和三星一较高下。
杰罗尼莫认为，华为之所以能挑战苹果和三星，其中一个原因就是华为近期发布的人工智能(AI)处理器“麒麟970”。这款芯片只有拇指般大小，是全球首个集成独立人工智能专用神经网络处理单元(NPU)的移动芯片。
这意味着人工智能被整合到智能手机中，而不是依靠云计算的支持，从而加快信息处理速度。如果华为能向外界证明，人工智能芯片的确能够拓展其智能手机功能，则华为手机就可以进一步提高价格，最终超越三星成为手机市场的领头羊。
杰罗尼莫说：“这将赋予华为更大的竞争优势，因为目前还没有多少智能手机厂商能推出自家的人工智能芯片。我们认为，除了华为，苹果、三星和谷歌可能有自己的人工智能芯片，而其他厂商就要以来于他人了。”
“如果华为没有自己的人工智能芯片，那么未来2~3年可能就要落后于苹果和三星了。人工智能芯片是苹果和三星领先的原因之一。如果华为的人工智能芯片体验与三星或苹果相当，则将赋予华为长期竞争优势。”
华为在德国慕尼黑发布新旗舰手机Mate 10，搭载这款基于人工智能技术的麒麟970处理器。
基于杰罗尼莫的预期，华为超越苹果和三星的目标似乎要提前完成。去年2月，华为智能手机业务负责人余承东在接受CNBC采访时曾表示，华为计划在三年内超越苹果成为全球第二大智能手机厂商，五年内超越三星成为全球最大智能手机厂商。
除了销量，华为在智能手机营收和利润方面也落后于三星和苹果。今年上半年，华为消费者业务部门营收为1054亿元人民币(约合160亿美元)，而苹果iPhone上半年营收为580亿美元，三星智能手机上半年的营收为456亿美元。
利润方面，调研公司Strategy Analytics数据显示，2016年苹果和三星两家公司占据了全球智能手机市场总利润的约94%。
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