马来西亚旅游促进局主席：加大力度吸引中国游客

随着中国经济快速发展，越来越多中国游客走出国门，其中赴东南亚国家旅游人数快速增长。作为中国游客传统旅游目的地，马来西亚也正在加大推广力度，争取吸引更多的中国游客。
萧家伟去年9月出任马来西亚旅游促进局主席。他接受新华网专访时表示，虽然中马两国之间有大量直飞航班，但中国直飞兰卡威、哥打基纳巴卢等马来西亚著名旅游景点的航线不多，而且受到马来西亚航空公司等调整航线的影响。“我们已经致力处理这些问题。例如，马来西亚政府自去年起放宽了中国公民来马的旅游签证，同时与航空公司展开合作以增加两国的直飞航线，并与一些企业合作以加强旅游方面的网络营销。”
马来西亚政府自去年推出电子签证以方便中国游客。马来西亚旅游部门与中国南方航空、阿里巴巴旗下的旅行服务平台等展开合作。萧家伟提到，他所在的旅游促进局现在专注开拓中国二三线城市市场，鼓励航空公司开拓这些城市来马的航线。
为保持马来西亚在旅游业的竞争力，萧家伟表示，旅游促进局鼓励马来西亚的旅游业者根据中国游客的需求和喜好提供“量身定做”的旅游产品。他举例说，不少中国游客喜欢来马钓鱼，旅游部门于是推出了各种的钓鱼活动；另一方面，马来西亚的”榴梿之旅“获得中国游客的热烈响应。教育旅游也是马来西亚方面正在着眼的领域，马来西亚还希望通过推出绿色旅游的方式吸引中国游客。
现阶段，中国是继新加坡和印尼游客之后马来西亚第三大的外国游客来源地，2016年实现了26.7%的增长。不过，在东南亚，泰国依然是中国游客最青睐的目的地。去年，共有876万人次中国游客赴泰旅游，远远领先排名东南亚第二位和第三位的新加坡和马来西亚。马来西亚曾于2010年在世界旅游组织（UNWTO）的世界旅游排名中排名前10，但在去年下滑至第12位。泰国在去年排名超过马来西亚，排名第9位。
但萧家伟预计，随着中国和马来西亚之间航班的增加，以及马来西亚旅游部门和业者加强推广力度，来马的中国游客有望不断增加。多元民族的文化和风情各异的海岛都是马来西亚吸引中国游客的优势，这些优势都有望让马来西亚后来居上。（新华网）
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