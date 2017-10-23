日商控苹果 iPhone X新功能涉盗用商标

提出诉讼的是东京Emonster kk公司，它于18日入禀三藩市联邦法院，声称该公司在美国拥有“animoji”这个名称的商标和版权，而苹果公司使用这个名称去推介其产品和功能，是蓄意侵犯该公司的权益。
苹果公司发言人即时未作出回应。在上月举行的产品发布会上，苹果公司宣推出iPhone X 智能手机，纪念iPhone面世10周年。其中一项最瞩目的功能，是取名为“animoji”的动态表情图示，成为新手机的其中一项最大卖点。
苹果公司市场销售总监席勒在发布会上示范时，形容这项新功能是与家人和朋友沟通的“超棒体验”。
Emonster kk 公司行政总裁博南西早于2014年便宣布该公司推出动态文字讯息应用程式，取名为“Animoji”，并把它当作产品名称在美国注册成为商标。
该公司在诉状中指出，苹果公司完全知道有“Animoji”应用程式存在，因为这款程式在苹果公司的App Store上架，供用家下载及安装。
Emonster kk指责苹果公司在明知道的情况下，擅自使用这个名称，让全世界以为“Animoji”是苹果公司原创的。该公司向苹果公司索取金钱赔偿，但没有披露金额。
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