蔡凯龙：比特币打脸摩根总裁 华尔街如何评价？

比特币是金融异类。
在监管严打和金融界大佬公开看空下，任何金融资产，不管有无泡沫，必定立刻崩盘。而比特币像打不死的小强一样，让所有看空的人再次口瞪目呆。
进入9月，比特币迎来史上最严峻的考验：
9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。
9月12日，国际大行摩根大通总裁，全球金融界领军人物戴蒙在公开场合称比特币为"骗局"，“比郁金香还严重的泡沫”。
9月13日，中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》。
9月14-16日，中国比特币交易所将被关停的传闻得到监管的确认。
9月22日， 戴蒙再次在媒体采访中强调比特币"毫无价值"， 很多投机者"结局会很惨"，并扬言“炒掉任何交易比特币的员工”。
在监管打压和业界权威唱衰的双重打压下，比特币价格大幅下挫，从9月1日的历史高点$4948， 跌去40%到9月15日的$2975低点。
眼看比特币大势已去，很多见风使舵的“专家”纷纷跳出来表达自己的“先见之明”，有的说比特币暴跌才刚刚开始，有的说比特币是人类最大的骗局，还有人说比特币是人类的＂罂粟＂。
戴蒙接连高调炮轰比特币，比特币却强势反弹， 戴蒙老脸有点挂不住了。
10月12日，比特币当天大涨16%， 突破前期高点登上$5000。媒体追问戴蒙对此有什么评价，戴蒙当场认怂，表示他不再发表任何关于比特币的评论。
戴蒙并不是第一个错看比特币而被打脸的金融界大佬。国外有一个网站，叫比特币的讣告网。这个网站专门罗列在国际一流财经媒体上抨击比特币的金融名人， 而戴蒙排在第176个。（金融界网站）
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