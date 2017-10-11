iPhone8十连裂 美国再现两例面板开裂

自苹果iPhone8/iPhone8 Plus正式开卖以来，新手机“爆裂”事件接连发生。昨日，有消息称，美国又报告两例iPhone8系列手机面板开裂事件。
消息称，美国纽约州罗彻斯特一名男子持有的iPhone 8 Plus在使用Qi无线充电座时突然电池膨胀撑开机壳。此外，知名网络论坛Reddit也有人贴出他父亲新收到的iPhone 8 Plus，开箱就发生电池膨胀裂开，结果也是苹果换新处理。
虽然事主爆裂的iPhone送回立刻免费获得更换，但这已经引起公众的质疑。
无独有偶，昨日媒体报道，中国嘉兴也出现了一例iPhone8充电时冒烟后壳炸裂的事件。
加上这三起事件，苹果新款iPhone目前至少已经有10起电池膨胀致使外壳爆裂事件。
苹果方面此前表示，新机炸裂初步调查的情况是出现了电池的膨胀，但并非是严重的安全性事件，跟爆炸无关，详细的调查结果一经确认便会公布。
虽然新机发生的电池膨胀事件在多家手机厂都发生过，比起三星 Note 7 的爆炸事件，iPhone新机电池膨胀炸裂并不算严重。同时以iPhone8系列百万级的销量，目前10起炸裂案例也完全可以归咎为正常范围内的电池问题，尚不足以威胁到安全问题。
但值得注意的是，因电池膨胀而发生炸裂在iPhone历史上却尚属首次。而作为行业标杆的苹果，在设计及良率上出现问题的几率也不大。
问题究竟出在哪？
有业内人士认为，苹果新品的爆裂事件既不是设计缺陷，也不是良品率的问题，而是由苹果采用的金属中框加玻璃后盖导致的。玻璃的伸缩空间比较小，玻璃材质便会和屏幕之间出现开裂，而过往使用金属机身时，就不存在这个问题，因为金属的承载能力更高。
而iPhone8/ 8 Plus之所以采用金属中框加玻璃后盖的外观设计，其主要原因之一是其首次增加了无线充电功能，因为一旦延续上一代金属机身设计，无线充电将难以实现。同时实现无线充电功能还需要在iPhone8/8 Plus后盖内侧加上线圈，这至少给手机内部增加了0.23mm的厚度。那么，iPhone8/8 Plus新机炸裂的原因很有可能是首次采用无线充电而间接导致的。
不过，具体原因还有待苹果详细的调查后，正式确认并说明新机炸裂缘由。（新华网）
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