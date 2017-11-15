双11促销全球最爱买的品牌揭晓 看看新加坡是什么

双11天猫出海榜单出炉，其中“三只松鼠”成为全球买家最爱购买的品牌。11月13日，淘宝、天猫联合发布“商业力量奖榜单”，评选出在各个领域最受欢迎的品牌，三只松鼠位列“受最多国家消费者欢迎的品牌TOP9”第一名，优衣库和飞利浦紧随其后位列第二和第三名。
据悉，今年“双11”，三只松鼠累计卖出500多万个包裹，连续6年“双11”位居食品行业销量第一，不断刷新自己创造的记录。
全球买家最爱的10大中国品牌
另外，根据亿邦动力网报道，全球买家最爱的中国品牌10大排行榜分别是三只松鼠、南极人、美的、百草味、小米、良品铺子、波司登、恒源祥、维达以及苏泊尔。
“三只松鼠”卖到了167个国家/与区，“南极人”和“美的”也分别卖到165个和160个国家与地区。
不同地区喜好不同
据数据显示，对于中国的商品，不同地区对中国商品的喜好不同。
部分国家和地区最喜欢中国的商品排名如下：
马来西亚：T恤、连身裙、手机配件、裤子、扫地机器人；
德国：手机、毛绒外套、羽绒服、针织衫、扫地机器人；
美国：毛绒外套、针织衫、连身裙、羽绒服、毛衣；
澳洲：毛绒外套、连身裙、针织衫、卫衣、裤子；
新加坡：针织衫、卫衣、连身裙、手机配件、T恤；
日本：毛绒外套、手机、针织衫、羽绒服、连身裙；
俄罗斯：手机、羽绒服、靴子、针织衫、毛绒外套；
法国：毛绒外套、手机、针织衫、羽绒服、连身裙；
香港：针织衫、卫衣、连身裙、手机配件、T恤；
台湾：卫衣、裤子、针织衫、手机配件、T恤。
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