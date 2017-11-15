巴总统称巴拿马在京设使馆是多年梦想：其焦点在中国大陆

港媒称，当巴拿马总统胡安·卡洛斯·巴雷拉16日抵达北京目睹其新使馆的开放时，这将实现他10年的梦想。
据香港《南华早报》11月14日报道，巴雷拉首次提出切断与台湾的“外交关系”是在他2006年成为本党领袖一年后，巴拿马今年6月承认“一个中国”，而台湾是中国的一部分。
现在他实现了自己的政治目标后，巴雷拉将在一周的访问期间聚焦于商业，即签订中方和中美洲国家巴拿马的贸易协议。
报道称，巴拿马的新任驻华大使弗朗西斯科·卡洛·埃斯科瓦尔在接受《南华早报》专访时说，巴雷拉此行将见证中国和巴拿马敲定至少15项协议，涵盖农业、航空和旅游。
9月被任命为巴拿马首任驻华大使的埃斯科瓦尔说：“巴雷拉的焦点现在在中国大陆。这是他总统任期内实现的最大目标之一。”他补充道，“政治对贸易帮助很大。中国曾经对我们来说有一点距离，原因是缺少外交关系。现在既然有了这层外交关系我们便能利用并优化一切。”
两国可望进行自由贸易协议的可行性研究。埃斯科瓦尔大使说，巴拿马希望吸引中国投资者前往巴拿马运河大西洋入口附近的科隆自由贸易区。
报道称，由于巴拿马拟扩展计划连接与哥斯达黎加的边境，巴拿马正在试图“学习中国的铁路技术”。
作为“一带一路”倡议的一部分，中国在向其他国家输出铁路技术。
来访的总统巴雷拉将率领他100余人的代表团乘坐4个半小时的动车由北京前往上海，并在上海度过他7天访华之行的两天，向这个数年前惊艳了他的这座城市致敬。
巴雷拉9月接受中国媒体采访时说，“2010年我前往上海观看世界特殊奥运会，这座城市令我非常惊艳。”
对于埃斯科瓦尔来说，巴拿马决定抛弃与台湾的“外交关系”和他被任命为首任巴拿马驻华大使一样意外。“这是我们多年来就应该做的一件事——这是正确的事，”埃斯科瓦尔评价巴拿马与北京方面的新外交关系时说。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost