美国会国防预算方案远超上限：新增大批战机军舰

美国《防务新闻》周刊网站11月8日发表题为《国会7000亿美元的国防授权计划增加了两万名军人并拒绝了“太空部队”这一设想》的报道称，国会谈判代表8日就总额7000亿美元的2018财年国防授权计划达成一致，这项计划的内容包括给军人加薪2.4%，以及新增两万多名军人。
该计划还为军队增加了90架新的联合攻击战斗机以及新的濒海战斗舰，但是放弃了增设“太空部队”这一有争议的计划，代之以在国防部的太空项目范畴内进行不那么剧烈的调整。
该计划仍然需要数周后在众议院和参议院的全体表决中获得最终批准，考虑到当前的开支上限，议员届时将必须在成本方面妥协。根据这份计划，开支大约比2018财年的法定上限高出850亿美元，目前尚未就如何解决这一问题达成任何确定的协议。
但是参众两院军事委员会的议员数月来一直主张，必须大幅增加国防开支，以满足军备需要和弥补现代化短板。
按照这份计划，将为基础防务资金拨款约6260亿美元，并为海外应急行动拨款660亿美元。该计划中包括为每个军种大幅增加军力、以满足白宫要求的款项。
谈判代表放弃了较早时候的授权草案中有关在未来若干年成立一支太空部队的争议计划，转而选择对现有的空军太空计划中的管理及采购规定进行技术性更强的改革。白宫和五角大楼此前对设立太空部队的设想表示反对，称它是新增的官僚机构。
本项计划现在已经提交到了参众两院，它的前景尚不确定。
另据美国《防务新闻》周刊网站11月8日报道称，参众两院折中达成的2018年国防授权计划批准美国海军购买13艘舰艇，比政府在预算建议中要求增加的多5艘。但是，实际向海军拨款仍面临困难。
值得注意的是，该计划保留了众议院军事委员会提出的3艘濒海战斗舰，这一点引人注意是因为总统的预算建议起初只要求增加一艘。由于白宫预算局局长米克·马尔瓦尼告诉某保守电台节目主持人，说海军根本不想要这些战舰，濒海战斗舰经费之争蔓延到了公共领域。
国会一名工作人员说，该委员会还增加了一艘驱逐舰、一艘两栖船坞运输舰、一艘远征海上基地舰及一艘布缆舰。
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