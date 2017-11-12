印度误解中国”一带一路“构想

“ 一带一路”是中国国家主席习近平4年前提出的经济圈构想，由从中国到欧洲以陆路连接起来的“丝绸之路经济带”与连接南海和印度洋等的“21世纪海上丝绸之路”组成。其目的在于进行以基础设施投资为中心的经济合作。
具体而言一带一路”构想是由多个项目组成。虽然个别项目的详细内容并未公开，但我们可以对已知内容进行整理。
截至2016年底，中国参与的发电站等能源相关项目，铁路、港口和公路等运输相关项目，以及商业设施、工业区相关项目规模巨大。而其中大量资金是国有银行的商业贷款。
从投资对象国所占比例来看，俄罗斯占比最大，巴基斯坦、越南、印度尼西亚等国也分居前列。
印度也参加了中国主导成立的亚洲基础设施投资银行。尽管如此，印度还是对“ 一带一路”持强烈反对态度。
印度总理莫迪没有出席今年5月在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛。而印度尼西亚和菲律宾等东南亚7国的国家领导人出席了“一带一路”国际高峰合作论坛。印度与东南亚国家的态度形成鲜明对比。5月在印度召开的非洲开发银行年会上，莫迪总理鲜明地体现出与日本联合推进非洲开发的姿态。
为什么呢？印度专家列举了两个理由。
其一，中国与巴基斯坦推进“中巴经济走廊”。这一路线经过印巴存在争议的克什米尔地区。
其二，中国推进建设斯里兰卡南部汉班托塔港。斯里兰卡将港口租借给中国99年。然而，在笔者看来，印度有着更深刻的担忧。
中国也在缅甸铺设油气管道，推进西部皎漂港建设。中国去年承诺为孟加拉国提供贷款400亿美元。中国还在非洲吉布提建设军事基地，推进连接吉布提和埃塞俄比亚的铁路建设。
也就是说，中国在“一带一路”的名义下，在印度的东侧和西侧建设纵向穿越印度洋的走廊，同时在缅甸、斯里兰卡、巴基斯坦和吉布提等国建设港口。
在印度看来，中国无疑是在构筑对印度的包围网。为了避免误会，在此想申明一点，笔者并不认为中国在印度洋沿岸地区推进经济合作的主要目的在于构筑对印度的包围网。
中国今年每天进口近900万桶石油。为此，经常有许多大型油轮从波斯湾经由印度洋、马六甲海峡驶抵中国。如果石油曰进口量增至1000万桶，则油轮数将继续增加。中国推进基础设施建设的最大理由在于，加强海上航路防卫和能源安全保障。
但是，这达到了构筑对印度包围网的效果。在印度看来，中国在吉布提建设首个海外军事基地自不必言，在印度周边推进港口建设无疑也是为了在基础设施建设方面支持中国海军活动。
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