英国建造秘密“关塔那摩”监狱

据悉，英国建造了一座关押在国外俘虏的恐怖分子的秘密监狱。
该监狱尚未投入使用。它设在埃塞克斯郡科尔切斯特军人惩戒中心，该中心是被判监禁的约200名军人的关押场所。
这座“圣战者监狱”隐藏在这个军队大院的一角。它目前处于备用状态，一旦接到通知，随时可以启用。
消息人士告诉我们，它的单人牢房总计可以关押20人左右，这栋建筑物被6米多高的墙围住。众多的摄像头意味转被羁押者一天24小时都会受到监控。
建造该监狱是为了关押在阿富汗、伊拉克或叙利亚抓捕的人，他们可能被带回英国，但未必适用英国法律。
一名军方消息人士说：“这是一所监狱中的监狱——实际上是英国的关塔那摩监狱。
它由带厕所、淋浴设备和厨房的单人小牢房组成……一旦它投入使用，羁押犯将由武装军人看守。它将只在紧急状况下使用。如果它要全面投入使用的话，就需要由国防大臣签署命令。”
该监狱由英国军事宪兵部队的宪兵管理，军事宪兵部队是陆军中专门负责拘押工作的人，他们将负责处理在伊拉克和阿富汗被逮捕的所有人。
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