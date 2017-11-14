新加坡第二届金融科技节系列活动启动

新加坡第二届金融科技节系列活动13日正式启动。本届金融科技节由新加坡金融管理局（新加坡金管局）与新加坡银行协会联合举办，为期一周，预计将吸引来自100多个国家和地区的超过2.5万人参加。
举办方表示，本届金融科技节的一个新亮点是投资者峰会，将为新加坡当地的金融科技新兴公司提供获取当地和全球各类投资者资金支持的机会。同时，本届金融科技节还将为全球金融科技界提供一个联系、合作与共同创造的平台。
新加坡金管局首席金融科技官莫汉蒂表示，新加坡金融科技节已经成长为世界上最大的金融科技盛会，同时也成为了全球金融科技界激发新想法，获得有价值见解的协作平台。他认为，这一活动的举办对新加坡建设成为智慧金融中心，向金融科技枢纽转型起到了推动作用。
上届新加坡金融科技节于2016年11月举行，其中的一个重点活动是金融科技大会。本届金融科技大会及其配套展览将于14日开幕，为期三天。届时将有160多位来自中央银行及其他金融监管部门、金融机构、风险投资公司和金融科技企业的业界领袖在大会上发言，参与讨论。同时会议配套展览将吸引全球超过两百家金融科技企业参展。中国工商银行新加坡分行将应邀参展并重点推介工行在互联网金融、大数据、银行电商、跨境E缴费、融安e信、人工智能等领域的金融科技创新成果。（新华社）
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