神户制钢检讨造假问题 归因于管理松懈工人负担重

外媒称，神户制钢10日表示，质量把关不严，同时将焦点放在获利，是公司数据普遍造假的原因。造假事件已造成全球汽车及飞机制造商供应链大地震。
据路透社东京11月10日报道，这家日本第三大钢铁业者承诺，将扩大自动化经营，并重新整顿质量控制体系，以期能从日本史上最大企业丑闻之一翻身。过去两个会计年度神户制钢都录得亏损。
报道称，这家拥有112年历史的公司上月承认，员工对产品数据造假的时间至少长达十年，这导致全球汽车、飞机等制造商赶忙检查其产品的安全性或性能是否因此受累。
目前尚未发现因数据造假事件导致安全性的问题，此事件主要涉及假造产品的强度及耐用性证明。
日本经济产业省上月命令神户制钢提供数据造假的详细解释，并说明将采取何种措施以防范未来发生问题。
报道称，神户制钢也是美国司法部调查的对象。其部分产品的日本工业标准（JIS）认证已被撤销，并失去了一些客户。
神户制钢表示，截至10日，525家受影响客户中有474家未发现安全问题，或其产品被神户制钢认定安全。
该公司曾表示，它还不能完全说明数据造假丑闻将对其财务产生何种影响。上周，神户制钢决定撤回本年度财务预测，原先的预期是本年度为三年来首现年度盈利。
自从披露数据造假以来，神户制钢的股价下跌了近五分之一。
另据美国《华尔街日报》网站11月10日报道，神户制钢所10日公布了一份报告，将产品质量丑闻归因于管理松懈和员工负担过重。神户制钢所还称必须恢复外界对公司的信任才能生存下去。
报告将原因归于管理层和工厂工人，同时称公司文化并不鼓励员工畅所欲言也是原因之一。
报告称，总部管理层过于专注利润。只要工厂盈利，就没有人会注意到可能存在的问题。报告称，为了实现利润目标，工厂管理层和工人忽视了质量保障措施，转而专注于成本削减和完成目标上。
报道称，该公司承诺成立产品质量委员会，还表示恢复对管理层的信任是存活下去的关键。
此外，神户制钢所仍在等待其指定的第三方机构完成调查。预计该调查将在今年年底前完成。
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