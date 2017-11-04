新娘拿出一份婚前协议 逼得小伙领证当天悔婚！

“我主持婚礼好多年了，婚前协议也见过不少，但这份让我震惊了！”
近日，浙江宁波的婚礼主持小可在论坛发了一份一对新人的婚前协议书，立即引发热议。协议里，新娘方列出5大条共18小条规定和守则，且条条扎心。记者辗转联系到了发帖者小可，据悉新郎看过协议后心灰意冷，在“双11”领证当天表示：这婚不结了。原定11月12日举办的婚宴也被迫取消。
在某网站论坛，婚礼主持小可连发三个帖子讲述了事情的来龙去脉。小可是这对新人婚礼的主持人，张某小两口原定在“双11”当天领证，第二天举办婚宴，并已告知亲朋，光酒席就订了50桌。谁知，9号晚上，新郎在微信上找同是篮球爱好者的小可诉苦，还发给小可一份新娘方提供的婚前协议。小可细看，被这份协议震惊了。
协议共三页，包括5大条共18小条规定和守则。比如：
“约定男方婚前所有个人财产在领取结婚证后都归为夫妻共同财产”
“每月工资发放日后由女方给男方发放零花钱，由女方决定零花钱的数额及是否可以超支，预支”
“双方结婚后，对于生育和教育问题，以女方意见为主”
“婚后男方从父母方受赠、继承等方式得到的财产都为夫妻共同财产。且要在房产证上加女方名字”等18条。协议用词严谨、环环相扣。
其中，协议第二大条核心守则中提到，如果男方违反三条守则中任意一条，女方有开除婚籍的权利，且离婚后，男方需自愿放弃夫妻共同财产份额，净身出户，并且在离婚后赔偿女方120万，一年内付清。网友们看到这条纷纷表示震惊。小可介绍，新郎告他，这份协议是新娘学法律专业的闺蜜起草。
婚礼主持小可表示，这场婚礼新郎委托他叫了摄影摄像，如果新人取消婚礼，又不能补接到新的单子，至少损失四五千元。“可是看到这么一纸协议，我不能昧着良心劝和吧！”小可说，在11月10日中午，新郎告诉他，这婚决定不结了，并向他表达了歉意。
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