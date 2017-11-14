卡梅伦想去『中英基金』工作

本报昨天披露，今年9月在访问中国期间，前英国首相戴维•卡梅伦曾与中国高层商议“中英基金”事宜。该基金由查德林顿勋爵等人创立。同为保守派人士的查德林顿勋爵是卡梅伦的多年好友和资助者。
卡梅伦的发言人确认，卡梅伦已提请商业聘任咨询委员会批准其在该基金任职。该机构负责审查前首相和大臣卸任后的工作。
这名发言人说：“戴维•卡梅伦为其在担任首相期间对推动英中贸易和投资关系所做的工作感到自豪。他曾公开支持成立中英基金，以推动英中贸易关系并促进英国就业，他还曾与政府商议该项目并前往中国评估其潜力。在就适当程序听取商业聘任咨询委员会的建议后，鉴于该基金成立和卡梅伦在该基金就职有切实的可能性，他已于3周前向该委员会提交申请。毫无疑问，他将遵守该委员会的任何指导原则或规定。”
2001年，卡梅伦成为议会下院保守党候选人，此后，他与现年75岁的查德林顿勋爵保持了密切的联系。查德林顿勋爵曾担任威特尼市保守党协会主席。
自去年辞去首相和议会下院议员职务后，卡梅伦一直保持低调，并将精力放在海外演汫和撰写回忆录上。预计他的回忆录将于明年出版。卡梅伦曾告诉朋友，他决心不效仿相布莱尔在外国政府任职的做法，但希望从事其他“适当的工作”。
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