特朗普访华“更务实”：或携订单满载而归

境外媒体称，备受关注的美国总统特朗普首次访华将在8日启幕，外界普遍预计中美两国元首将聚焦朝核问题和中美贸易失衡，但鉴于彼此在朝核和关键贸易问题上分歧颇大，商业订单有可能成为这次行程的亮点，双方预计将以漂亮的商业订单来至少保证特朗普能免于“空手而归”的尴尬。
据新加坡《联合早报》网站11月6日报道，特朗普将在8日抵达中国展开国事访问，他在北京逗留的时间虽短，但随行的阵仗庞大，最吸睛的是一个由29家美国企业代表组成的商贸团。
然而，在商业订单上有望满载而归的特朗普，能否说服中国领导人在核心经贸问题上作出改变，却不容乐观。有美国学者甚至担忧，订单会是中国采取的一种“障眼法”，让特朗普政府忽略市场准入这个中美经贸问题中的关键。
报道称，在美国看来，削减贸易赤字的重要步骤是中国必须开放市场让外资进入，例如对金融服务市场准入、外资企业持股比例等要求作出调整。
尽管中国不可能大举开放市场，但有迹象显示，中国此次依然可能在一些领域作有限的让步，缓解中美贸易失衡。
受访的中国学者相信，中国的适当妥协，一方面是给首次访华的特朗普留面子，为未来中美合作铺路；另一方面也是希望换取美国在贸易纠纷问题上让步，并且在美国高科技产品出口中国市场方面“开些绿灯”。
长期研究中国问题的新加坡国立大学法学院副教授王江雨进一步指出，中美贸易失衡虽然一直受到批评，但这只是中美经贸问题的表象，更深层次的问题在于中国的崛起正在削弱美国的国际经济地位。
据美国《华尔街日报》网站11月5日报道，特朗普将对中国这个被他称为“经济对手”的国家进行首次访问，对于他解决被自己列为竞选经济议程的显著议题的计划来说，此访引发的问题可能比回答的问题更多。
报道称，特朗普正在修订与其他国家的贸易协定，这些国家对美国的贸易顺差远小于中国对美国的贸易顺差。至于对华贸易，美国迄今只停留在口头上，特朗普政府也未阐明策略。
特朗普的助手们正在为制裁中国做准备，这些措施可能会在他回国后推出。特朗普政府相关机构正对钢铁、铝产品、太阳能电池板和洗衣机的关税及配额展开调查。特朗普的贸易代表正力图指控中国存在不公平贸易行为。美国还在推进立法，以使中国企业更难收购美国高科技企业。
尚不确定的是，特朗普何时会就其中任何一个事项采取行动，假如他会采取行动的话。
报道称，特朗普未重新考虑跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。但助手们称，他的亚洲之行将强调美方致力于一个由美国领导的不同形式的地区经济联盟。
另据香港《南华早报》网站11月5日报道，直率批评中国的彼得·纳瓦罗曾主张华盛顿与北京打贸易战。截至目前，他没有出现在美国总统特朗普本周对中国进行首次国事访问的随行华盛顿代表名单上。
一名要求匿名的美国前经济官员说，美国对华经济政策领域的关键角色——财政部长史蒂文·姆努钦、商务部长威尔伯·罗斯和贸易代表罗伯特·莱特希泽——均“对中国持强烈反对意见”，但他们在与北京处理经济议题时“更务实和现实”。
在去年的美国总统竞选活动期间，纳瓦罗是特朗普的顾问。他声称中国正偷窃美国的就业岗位，并主张对北京采取严厉措施。但特朗普构建对华政策时，其他较为温和老到的顾问的影响力超过了纳瓦罗。
港媒认为，对特朗普来说，贸易将是他访华期间的最优先议题。除了达成具体协议外，美国商界还希望特朗普能够施压中国向美国投资者开放市场。
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