斯洛伐克制定“中国战略” 搭中国顺风车

美国外交学者网站11月3日刊发斯洛伐克布拉迪斯拉发战略政策研究所所长理查德·图尔恰尼的文章《斯洛伐克姗姗来迟的中国战略》称，斯洛伐克是中欧唯一出台具体的“中国战略”的国家，而且可能很快就会获得中国的一些重大投资项目。
文章称，斯洛伐克议会4月通过了“2017-2020年斯洛伐克与中国经济关系发展纲要”。针对这一发展纲要，一份篇幅更长的“行动计划”目前正在协商之中，且不久就会获得批准。简而言之，该发展纲要认为斯洛伐克必须为了经济目的而利用其较好（并且仍在加强）的对华政治关系。该发展纲要还提到实现这一目标的多种措施，其中包括扩大驻华外交人员数量、为吸引中国投资者和游客在中国各地开办“斯洛伐克之家”、尝试制定利用中资在斯洛伐克境内修建基础设施的计划等。
文章称，该发展纲要的内容并不具革新性，但斯洛伐克决定批准这一发展纲要的做法就足以令其在该地区独树一帜。尽管斯洛伐克在维谢格拉德集团的其他三个盟友——波兰、匈牙利和捷克在发展对华关系方面非常积极，但它们还未通过类似的发展纲要。
文章称，与此同时，斯洛伐克可能很快就会获得中国的一些重大投资项目。到目前为止，就吸收中国对外直接投资总量而言，它远远落后于邻国。但一些正在谈判的项目可能完全改变该地区的发展格局。潜在的投资项目则包括布拉迪斯拉发机场为期30年的租赁合同，以及对水力资源的投资等。更重要的是，一些斯洛伐克人希望本国成为中欧铁路网络的另一个连接点。
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