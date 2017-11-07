中国女性接掌家族企业：女富豪撑起半边天

港媒称，在接班人和分享家族财富方面，女性目前通常享有同等权利，这或许是中国女亿万富翁人数增加的原因。据上个月发表的胡润报告，中国前50名女企业家的平均财富为231亿元人民币，加起来总共为1.2万亿元人民币，比去年增加43%。
据香港《南华早报》网站11月6日报道，专家说，在接班人规划上的观念转变为更多女性接管家族企业和创建自己的公司铺平了道路。
今年进入中国前50名女企业家榜单的门槛是100亿元人民币，是十年前的9倍。
女富豪们撑起了半边天：世界上每10个白手起家的10亿美元级女富豪中有6个是中国人。36岁的房地产开发商碧桂园董事局副主席杨惠妍是中国女首富。
报道称，瑞士联合私人银行香港分行负责北亚财富规划业务的常务董事蔡帆（音）说：“过去，企业家的确倾向于由男孩继承家族财富。”她说，那时家族的继承计划一般给男孩的财富比女孩多50%以上。
近几年这一趋势已经改变。企业家目前在继承规划上会平等对待儿子和女儿。
蔡帆说：“如今女性有受教育的机会，因此她们具有和男性同样的能力和专业知识接管家族生意。女儿——如果她具有管理家族生意的热情——而不是儿子接管家族生意正变得越来越常见。”
女儿接管家族企业后通常倾向于继承传统业务，而儿子通常倾向于扩展新业务。
在一家信托公司担任首席损益顾问的埃尔莎·鲍（音）的工作是帮助客户做家族遗产规划。她也发现继承家族生意的女性比过去多了。她说：“有一些现实的原因，比如许多家庭只有一个孩子等。内地实行了多年的独生子女政策，最近才改变这项政策。因此，他们自然得把财富和家族生意传给唯一的女儿。”
香港胜利金融集团董事总经理高娟从父亲手中接管了这家中等规模、由她的父亲在46年前创办的公司。她还有一个姐姐，但后者对经营这家公司没兴趣。
高娟有一儿一女，她让27岁的儿子加入公司学习基本业务。她说：“这和性别没有任何关系。我女儿学心理学，她老早就宣布对金融不感兴趣。儿子学的是金融，他对接管这个家族公司有兴趣。”
高娟的公司也帮助其他客户做继承计划。她发现，多数人允许他们的子女自由决定是否参与家族生意。她说：“在某些情况下，没有一个子女想接手家族生意。在这种情况下，父母通常选择把公司卖掉，为孩子们提供资金，让他们干自己想干的事情。”
陈江和亚洲家族企业与创业研究中心主任金乐琦教授说，有更多家族会帮助子女创建自己的公司。他说，虽然中国人的公司仍然通常由家族中的男性成员、通常是长子继承，但家族也会支持其他子女创建自己的公司。
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