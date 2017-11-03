腾讯等亚洲科技股成为本轮牛市领头羊

美媒称，过去20年的大部分时间中，科技公司一直在亚洲股市充当配角，很少在牛市中充当领头羊的角色，而且几乎总是将聚光灯让给该地区的大型金融公司。
据彭博新闻社网站11月1日报道，但现在情况已经改变。随着亚洲基准股指攀升至距2007年的顶点只差几个点的位置，科技公司已经大步跨进舞台的中央。
报道称，腾讯公司股价在过去10年增长了2636%。在它的带领下，科技股已经超越金融股成为MSCI亚太指数中权重最大的板块，这是自2000年互联网泡沫破灭以来的第一次。
今年以来，亚洲科技股的涨幅是金融股的两倍，收益也远远高于美欧科技股。
报道认为，对投资者来说，好消息是：总体而言，亚洲科技公司的股票仍然比全球同行便宜，估值水平也低于以前牛市中的高位。得益于腾讯微信的成功、阿里巴巴的电商业务和三星电子产品，该行业的利润未来12个月料将跃升30%，达到历史最高水平。
巴黎银行资产管理公司长驻伦敦的高级资产组合经理吉列尔莫·费利塞斯说：“价格很高，但盈利也很强劲。我认为这是一种长期的结构性增长，而不是周期性上涨。这次与互联网泡沫时期的情况截然不同。”
报道称，与全球同行一样，亚洲科技股的上涨也是由于人们乐观预计，科技行业在经济中将变得日益重要。计算能力的进步正在改变金融、零售、医疗保健等传统行业。但亚洲科技公司也受益于它们本国新出现的趋势，特别是中国努力增加科技和服务业在其11万亿美元经济中的比例。
报道认为，腾讯是这一转变中最大的受益者之一，过去10年市值增加了4000多亿美元。虽然这家总部位于深圳的公司最大利润仍然来自网络游戏，但其股价近几年之所以上涨，主要是因为投资者期待中国有利的政策环境将帮助其新兴的广告和金融业务腾飞，这二者的目标都是近10亿的微信用户。
据报道，腾讯现在已经成为MSCI亚太指数中权重最大的个股，接下来是三星、阿里巴巴和台积电。2007年，该指数的五强企业中没有一家科技公司，腾讯当年只排在第221位。
在MSCI亚太指数这轮始于2016年2月的牛市行情中，科技股脱颖而出，其表现与过去形成了鲜明对比。在以往的6轮亚洲牛市中，科技股的表现有5次都不温不火，板块排名最高也就是第四位。但这一次，科技板块上涨了99%，比大盘涨幅高出约50个百分点。
报道称，有人担心这种强劲涨势可能不会持续。阿伯丁标准投资公司驻新加坡货币经理詹姆斯·汤姆说，科技公司第三季度财报中任何令人失望的迹象都可能引发短线抛售。
尽管如此，汤姆表示，迄今为止，科技股的表现一直受到强劲的盈利增长和“相对积极的”估值支持。彭博社汇总的数据显示，MSCI亚太信息技术指数目前的12个月预期市盈率为16倍，而过去10年牛市最高峰的均值是17倍。美国和欧洲基准科技指数的市盈率分别为19倍和21倍。
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