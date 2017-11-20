高盛与中投协议引美政界质疑

在特朗普访华期间，几乎没有人料到一家华尔街大型投资银行会宣布与一家具有政府背景的中国投资企业合作，在美国共同推出一个高达50亿美元的基金。
高盛公司与中国主权财富基金中国投资有限责任公司(中投公司)之间达成的这项协议表明，围绕如何应对中方的贸易与投资行为以及管理涌入美国的中资的复杂性问题，华盛顿内部存在着很深的分歧。
一周前，特朗普政府的一些官员曾称赞这项协议是有助于美国企业的众多协议之一。美国国会的一个顾问委员会周三却向议员们建议，应考虑完全禁止中国国有企业收购美国资产——此举可能阻止中投公司等买家与美方达成重大交易。
美中经济与安全评估委员会成员迈克尔•韦塞尔说：“我想我们谁也不会料到为中国参与收购美国企业创造便利将成为美国总统计划的一部分。这似乎直接与他推动的政策相抵触，而且坦白地说，与我们的利益相左。”
该委员会周三发布了一份600多页的报告，对中国企业在美国的行为提出批评。
这项协议也引起一些对中方收购美国企业持批评态度的美国国会议员的质疑。
北卡罗来纳州共和党众议员罗伯特•皮滕杰说：“我们需要加强外国在美投资委员会的审核程序，以确保我们不会无意中加强了中国军事力量并在此过程中破坏了我们的国家安全。”
中投公司已长期在美国投资。高盛公司发言人强调称，该基金将侧重于不受外国在美投资委员会审查的非敏感性行业。
特朗普访华期间中美宣布签署了超过2500亿美元的商业合作协议，这项价值50亿美元的协议就是其中之一。这些协议表明，对很多美国企业而言中国已变得十分重要。
白宫发言人拉杰•沙阿称：“上周美国私营企业与中国企业签署的协议，将为勤奋工作的美国人创造数以千计的新工作岗位。每项协议都将接受相应的审查程序。”
美国荣鼎咨询公司的跟踪调查显示，自2000年以来中国企业在美国的投资额已达1365亿美元，其中仅在2017年的前三个季度就有264亿美元中资进入美国。
大部分投资流向了美国中西部地区和南部地的制造业，其中包括汽车、医疗设备和工业机械行业。
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