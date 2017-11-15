特朗普：亚洲行非常成功 结交了很多最高层朋友

“我结交了许多最高层的朋友，这次亚洲访问取得了惊人的成功。”美国总统特朗普14日结束了亚洲五国之旅，他在登上回程的“空军一号”前这样总结自己的行程。
“惊人”“不可思议”“重大”，特朗普14日在结束亚洲之行前的总结充满了此类感叹。特朗普称，此次亚洲行“非常成功”，为美国带来了价值3000亿美元的交易。据美联社报道，特朗普对随行记者称：“这12天的旅程非常棒，美国的贸易伙伴们以后将以非常不同的方式对待我们。”他表示，此次亚洲之行成果颇丰，无论是在美国的国家安全方面，还是世界的安全与贸易事务方面，都有了“不可思议的进展”。
14日一早，特朗普就在推特上总结这次亚洲之行。他当天一早发出的推文称，在他亚洲之行后，所有与美国有贸易来往的国家“都明白，贸易规则已经变了”。“美国必须得到公正的对待，以互惠的方式得到对待。巨额贸易赤字必须快速降下去。”他的另一条推文则宣布返回华盛顿后将就此次亚洲之行做一个“重大声明”，“日子已经确定”。
由于日程安排问题，特朗普和东亚峰会擦肩而过。特朗普原先并不打算出席东亚峰会，但后来改变主意，不过会议比预期晚了两小时，特朗普只和与会其他国家领导人共进午餐和短暂会晤。不过，这次亚洲之行仍令特朗普十分兴奋。他表示，他这次亚洲之行的另一个成果是“结交了很多最高层的朋友”。特朗普还夸耀他此行受到的“与众不同的红地毯式尊重”。他说：“我认为，这是任何人可能都没有受到过的礼遇。那真的是一种尊重的象征，或许有些是因为我，也是出于对我们国家的尊重。我真的为此感到骄傲。”
英国《每日邮报》称，71岁的特朗普在“空军一号”上对记者说：“很多人说连续12天访问会让人体力吃不消。”他兴奋地说：“但我成功了。”“有谁敢打赌，收起你的钱吧，OK？”（新浪新闻）
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