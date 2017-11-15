美国加州北部小城枪击事件致5死10伤 枪手被击毙

中新社旧金山11月14日电 当地时间14日清晨，美国加州北部一小城发生枪击事件，包括枪手在内5人死亡，10人受伤，伤者包括一名6岁学生。
综合美国多家媒体消息，事件发生在距离旧金山以北约300公里的蒂哈马郡（Tehama County）小城兰乔∙蒂哈马保护区（The Rancho Tehama Reserve）。郡巡警办公室副警长菲尔∙约翰斯顿在新闻发布会上说，清晨刚过8时，枪手在一住处开了数枪后，又在6个不同地方任意射击，最后在兰乔∙蒂哈马小学被警察击毙。
约翰斯顿没有透露枪手信息，但表示居民报告说该枪手实施家庭暴力后任意开枪。
他还说，至少有两名学生被打伤，救护人员用直升飞机将其中一名送到医院救治，其余师生安全，学校关闭。
100多名执法人员赶到小学，警察击毙枪手后，缴获了一把半自动来福枪和两把手枪。
当地联合校区行政助理珍妮∙奎斯特向媒体证实学校有学生受伤，但无死亡。
当地两家医院向媒体证实，共有10名伤者送院。
一名父亲告诉ABC电视台说，他刚把女儿送到小学，就听到像放鞭炮一样的密集枪声。一名学校工作人员跑出来对学生大喊，要求学生立即躲进室内。这名父亲跟着跑进教室后，子弹从窗户射进来，打中了至少一名学生。
加州州长布朗随后发布声明，对事件中的遇难者表示哀悼。
美国联邦调查局和加州高速公路巡警办公室配合当地警方调查这起枪击事件。
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