比尔-盖茨力挺人工智能：AI的好处远大于危险

微软公司创始人比尔·盖茨对新技术及其在未来几年对人类的影响持乐观态度。
比尔·盖茨在利雅得举行的米斯克全球论坛（Misk Global Forum）发表讲话时说，人工智能（AI）等技术进步所带来的好处远远大于潜在的陷阱。
他说：“我们处在一个短缺的世界，这些进步将帮助我们解决所有首要问题。”
“我们需要解决这些传染病问题……我们需要帮助医护人员有所作为。”
盖茨认为，人工智能最终将改变发达国家的劳动环境，同时，将有助于社会照顾老年人或解决学校的班级规模问题。
他说：“当我们将劳动力从制造业中解放出来的时候，我们可以把它转变成一些以人类为中心的需求。”盖茨以前曾说要对机器人征收所得税。
盖茨是信息技术领域的知名人物，他承认，新的进步也面临着挑战，比如隐私问题、政治广告和竞选活动。他补充说，如果孩子们玩太多电子游戏，而不锻炼身体，父母也必须具有“一些判断力”。
就在几天前，高调的物理学家史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）对AI的出现发出警告，他说这可能是“人类文明史上最糟糕的事件”，除非社会找到控制它发展的方法。
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